Oro för Djurgården – målvakten klev av i segern

Boxplay blev segerreceptet för Djurgården som vann toppmötet mot Karlskoga med 6-3.

Men som smolk i glädjebägaren för DIF så tvingades Hugo Hävelid kliva av med en skada. Men efteråt gav han lugnande besked.

– Det var en liten känning jag fick där i mitten av tredje. Då kände jag att det var smart att kliva av, säger Hävelid till TV4.

Hugo Hävelid lämnade när Djurgården vann i toppmötet. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Det blev hett och händelserikt i toppmötet i HockeyAllsvenskan mellan Djurgården och Karlskoga.

Karlskoga fick bäst start på matchen och bortalaget tog även ledningen. Christoffer Jansson stack upp i boxplay och satte 0-1 efter framspelning av Theodor Pistek. Några minuter senare skulle dock Djurgården lyckas få in en kvittering. Det var Albin Grewe som stod för en fräckis och sköt bakom den förlängda mållinjen och pucken gick via BIK-målvakten Samuel Jonssons benskydd och in över mållinjen.

August Berg tvåmålsskytt för Djurgården

Därefter klev August Berg in i handlingarna.

Djurgårdsbacken såg till att hemmalaget tog kommandot på Hovet. Berg sköt nämligen både 2-1 och 3-1 själv innan periodens slut. Efter att ha gjort tre mål på 13 matcher så klev Berg alltså fram med två mål inom loppet av tre minuter i kväll. Han berättade sedan själv om succéreceptet från julbordet som gett effekt.

– Mycket inlagd strömming och gravad lax blev det, men annars bara taggtråd. Nä men, Det är kul när puckarna trillar in så det är jäkligt skönt, säger Berg till TV4 i pausen och fortsätter:

– Det känns ändå som att vi är igång, så vi ska bara gnugga på. Vi börjar tacklas lite mer och kör dem på köttet, det är bara att fortsätta så.

Karlskoga är dock missnöjda med hur de tappade matchen.

– Vi får en bra start tycker jag men Djurgården är duktiga i anfallszon och vi går bort oss lite i sorteringen. Det är en tuff match och vi måste upp några snäpp, säger målskytten Jansson.

August Berg avslöjar hemligheten till att bli tvåmålsskytt i hockeyallsvenskan: Taggtråd på julbordet 🎅 pic.twitter.com/Hsx5Pf0Dss — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) December 27, 2024

Hugo Hävelid klev av skadad i tredje perioden

I andra perioden blev Djurgårdens ledning ännu större när David Blomgren stack fram och gjorde 4-1 i boxplay. Men serieledande Karlskoga skulle svara. Återigen var det Christoffer Jansson som gjorde målet, men den här gången kom fullträffen i powerplay, och ställningen var 4-2 inför tredje perioden.

Den tredje perioden inleddes med en hel del utvisningar och halvvägs in i perioden fick BIK en rejäl chans tillbaka in i matchen då de fick spela fem-mot-tre. Det gav också effekt eftersom Theodor Pistek sköt 4-3 för att ge Karlskoga hopp.

Senare i powerplay-spelet så var olyckan framme för Djurgårdens målvakt Hugo Hävelid som grimaserade illa efter en situation framför kassen. Hävelid fortsatte spela ett par minuter men till slut kunde han inte fullfölja matchen utan klev av och Viktor Andrén hoppade i stället in i målet.

Men det spelade ingen roll för Djurgården utan i stället kunde hemmalaget avgöra matchen – i boxplay. Ludvig Rensfeldt satte 5-3 och bara 17 sekunder senare kom även 6-3 av Patrick Thoresen. Två mål i samma boxplay-spel och totalt gjorde Djurgården tre mål med en man mindre i matchen – och det var totalt fyra boxplay-mål av båda lagen i matchen.

Precis när Karlskoga har vittring på kvittering slår Djurgården till – med två mål i box play på 17 (!) sekunder 💥 pic.twitter.com/jechOXKMEp — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) December 27, 2024

Djurgården passerar då Karlskoga i toppen av HockeyAllsvenskan. Efter gav sedan också Hugo Hävelid lugnande besked om sin skada.

– Det var en liten känning jag fick där i mitten av tredje. Då kände jag att det var smart att kliva av. Det var bäst både för mig och för laget tror jag. Viktor kom in och gjorde ett strålande jobb också. Jag är superglad hur det spelade ut till slut, säger Hävelid till TV4 efter vinsten.

Djurgården – Karlskoga 6–3 (3-1,1-1,2-1)

Djurgården: August Berg 2, Albin Grewe, David Blomgren, Ludvig Rensfeldt, Patrick Thoresen.

Karlskoga: Christoffer Jansson 2, Theodor Pistek.