Ekonomisk succé – trots degraderingen: ”Finns otrolig potential”

Troja/Ljungby har haft en tung säsong sportsligt. Vid sidan av isen har det däremot gått bättre.

Klubben visar upp ett nytt omsättningsrekord.

Troja/Ljungby gör ett starkt ekonomiskt år.

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Troja/Ljungby fick lämna Hockeyallsvenskan efter förlust med 4-1 i matcher mot Västerås i Play out-serien. Vid sidan av isen blåser det däremot mer positiv vindar. När klubben nu gör bokslut för 25/26 gör man det med ett positivt ekonomiskt resultat på 825 000 kronor. Dessutom slår klubben nytt omsättningsrekord.

Anledningen till det starka resultatet är bland annat stort intresse med publikrekord i SP Arena, hög beläggning i restaurangen, ökat engagemang bland partners och en dam- och juniorsida som växer.

Klubben har jobbat för att säkra licenskraven för spel i Hockeyallsvenskan om möjligheten skulle dyka upp. Krav som uppfylls med råge då klubben också redovisar ett eget kapital på 2,24 miljoner.

Vi står nu inför en ny spännande säsong och vi gör det med en stabil ekonomisk grund. Organisationen är under ombyggnad och stora delar av arbetet handlar om att skapa tillit och förtroende både internt och externt. Fokus ligger på att vidareutveckla saker vi har gjort braoch samtidigt vårda ekonomin genom medvetenhet, ansvarsfördelning & uppföljning. Det finns en otrolig potential i vår förening, i vårt varumärke och i vår samverkan med alla er som engagerar er. Tillsammans med er medlemmar, supportrar, partners och ideella krafter bygger vi något större än bara hockey, skriver klubben på hemsidan.