TV: Eklunds dominans – tre (!) nya assist

Victor Eklund är endast fyra matcher in på sin tid i AHL. Ändå öster han redan in poäng. Inatt kom ytterligare tre framspelningar för Bridgeport Islanders.

Noll, en, två och tre. Efter att Victor Eklund åkt över till Nordamerika för att avsluta säsongen i AHL, har poängskörden ökat för varje match. Inatt dubblade han sina siffror genom att slå tre assist till sina lagkamrater i Bridgeport Islanders. Och frågan som återstår är om inte NHL kallar inom kort?

Vid första framspelningen, till 1–0, hade Eklund tagit sig till en dumpad puck för att sedan spela fram Daylan Kueflar framför mål. Vid andra, en liknande pass bakifrån förlängde mållinjen, men på en retur. Och vid den tredje var det Eklund som petade genom pucken innan den satt i tom bur.

Mötet med Hartford Wolf Pack slutade 4–2 och Eklund hade alltså legat bakom allt förutom ett mål.

”Jag kanske spelar i AHL nästa år”

Över de fyra första matcherna i AHL står 19-åringen nu på sex poäng. Samtliga via framspelningar. Det återstår dock att se vad detta leder till över resterande del av grundserien, samt nästa år. Framförallt huruvida Djurgården får tillbaka vinterns JVM-hjälte.

— Jag ville bara prova på det. Ville bara vara med grabbarna, och vi får se – jag kanske spelar i AHL nästa år. Så varför inte bara få en liten försmak redan nu? Det var så jag tänkte, har han sagt till Kenny Kaminsky, som täcker Bridgeport Islanders.

