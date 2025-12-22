Stortalangen stoppas från JVM

Kanada får klara sig utan ett tilltänka toppnamn i JVM.

Detta sedan NHL-klubben San Jose satt stopp för Sam Dickinsons medverkan.

San Jose släpper inte Sam Dickinson till JVM.

Foto: Darren Yamashita-Imagn Images/Bildbyrån

Kanada hade förhoppningar om att få loss både Sam Dickinson från San Jose till den stundande JVM-turneringen i Minneapolis och St. Paul.

Så kommer det inte att bli. I natt stod det klart att Dickinson inte kommer att lånas ut från Sharks till den kanadensiska truppen, som därmed får klara sig utan den tilltänkta toppbacken.

Har spelat 27 matcher i NHL

Dickinson fanns inte med i Kanadas preliminära JVM-trupp, men förhoppningar har funnits kring att den 19-årige backen skulle lånas ut från Sharks inför mästerskapet. Enligt insidern Frank Seravalli har Sharks emellertid beslutat sig för att inte släppa backen, som fanns med i Kanadas JVM-lag förra säsongen.

Den 19-årige backen har den här säsongen tagit en ordinarie plats på San Joses blålinje. Där har han producerat tre poäng (1+2) på 27 matcher för Sharks samtidigt som han snittat runt 15 minuters istid per match.

Även Berkly Catton stoppas från JVM

Kanada kommer inte heller att få loss Seattle-forwarden Berkly Catton till JVM., rapporterar Frank Seravalli. Forwarden har dragits med skadebekymmer, men väntas snart vara tillbaka i spel.

Efter att Kraken valde att trejda bort forwarden Mason Marchment tidigare i veckan öppnas möjligheten till mer speltid för Catton i NHL-laget, där han denna säsong spelat 21 matcher (fem poäng) och snittat drygt tolv och en halv minuts istid per match.