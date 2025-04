Succémålvakten om NHL-kontraktet: ”Galet och overkligt”

Förra säsongen genomgick Samuel Jonsson en omfattande höftoperation och spenderade tid på lån i Hockeyettan.

I helgen skrev 21-åringen från Gävle på ett NHL-kontrakt med Edmonton Oilers.

– Helt galet och overkligt, säger Jonsson till hockeysverige.se.

Samuel Jonsson har skrivit NHL-kontrakt med Edmonton Oilers.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Samuel Jonsson visade under säsongen med BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan att han är en toppmålvakt. Samtidigt var det nog inte många som tänkte att han inför nästa säsong, trots att han draftades 2022, skulle erbjudas ett NHL-kontrakt. Men igår skrev han ett treårigt rookiekontrakt med Wayne Gretzky, Mark Messier, Paul Coffey och Tommy Salos tidigare klubb Edmonton Oilers.

– Dialogen med Edmonton under säsongen har varit bra. Klubben har en kille som jobbar med utveckling av målvakter. Han har varit här två gånger i år och hälsat på, berättar Samuel Jonsson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Han har varit på is med mig, men vi har även varit ute och käkat tillsammans. Jag har även haft en veckovis kontakt med honom under säsongen där vi gått igenom lite matcher och sådana grejer.

Hur var känslorna inombords då du erbjöds ett rookiekontrakt med Edmonton?

– Helt galet och overkligt. Det har gått snabbt den här säsongen om jag jämför med vart jag var förra säsongen då det var utlåning (till Hockeyettan-klubben Strömsbro), höftoperation och hela den biten. Nu har jag egentligen bara tagit steg för steg den här säsongen.

– Det har gått snabbt, men varit en jätterolig säsong. Jag försöker ta in allt och det här har blivit som en ”boost” för mig själv. Det är super, super kul.

Samuel Jonsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

”Något jag jobbat för hela livet”

Kontraktsförslaget kom ändå inte helt som en överraskning för Karlskoga-målvakten.

– Man håller kontakten och ser på vad som skulle vara en bra väg för mig. Klart att det inte kommer från ingenstans eftersom jag, som sagt var, håller en kontakt med dom där borta.

– När det sedan blev på riktigt blev jag smått chockad, men det är en stor ära och verkligen en barndomsdröm som går i uppfyllelse. Det här är något jag jobbat för hela livet. Nu börjar en ny resa mot nya mål och det är otroligt häftigt.

Hur har Edmontons organisation motiverat att klubben vill ha över dig nu?

– Klart att jag haft en bra säsong. Jag tycker att jag har hållit en bra och jämn nivå egentligen hela säsongen. För mig har det handlat om att göra bra prestationer.

– Klubben tycker att jag har utvecklats mycket den här säsongen och ser en potential i mig.

Nu väntar tre säsonger i Edmontons organisation för Samuel Jonsson.

– Man skriver ett NHL-kontrakt för att ta sig hela vägen. Bocka av drömmar och gå mot nya mål.

– Klart att jag siktar högt och vill ta mig hela vägen. Det är absolut ett mål jag har med det här. Att få ta mig hela vägen upp dit.

Samuel Jonsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

”Allt ska inte hända första säsongen”

Till att börja med ska Samuel Jonsson ta sig förbi Stuart Skinner och Calvin Pickard.

– (skratt) Ja, precis. Det är två jätteduktiga målvakter såklart. Samtidigt är det fler därtill i organisationen.

– Det är en konkurrenssituation överallt och allt ska inte hända första säsongen. Det kommer vara en resa och mycket nytt. Jag kommer dit med den mindre isen och allt runtomkring. Någonstans är ändå slutmålet att få stå där och spela i NHL.

Vad har du utvecklat mest under senaste säsongen med Karlskoga?

– Jag har kanske fått lite mer förståelse för vad som krävs för att prestera på en hög nivå, vilket jag tycker att jag har varit på.

– Först och främst har jag varit på en mentalt bra plats. Det har jättemycket att tacka grabbarna i laget för. Vi har gjort en jätte, jättebra säsong som lag.

– Som jag sa, har jag nu förstått vad som krävs för att kunna prestera på den här nivån anspänningsmässigt och såklart har det var mycket smådetaljer som jag utvecklat. Allt från farten i mitt spel till spelförståelse och läsa av spelet.

– Första säsongen fick jag av att få vara runt laget, se mycket matcher och få en förståelse för att sedan applicera det säsong två.

Samuel Jonsson gjorde succé i BIK Karlskoga den här säsongen.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Fina minnen i Karlskoga: ”En stor plats i mitt hjärta”

Samuel Jonsson hyllar, med all rätt, BIK Karlskogas säsong där laget var nära att ta sig till finalen i Hockeyallsvenskan.

– Säsongen var super, superbra såklart. Om jag börjar med grundserien kom vi ändå tvåa och slog poängrekordet i Karlskogas historia. Det kändes som allt gick vägen i grundserien.

– Klart att vi sedan är missnöjda med hur resultatet blev i slutspelet. Vi ville absolut gå hela vägen och jag tyckte att vi hade en jättebra känsla i gruppen. Alla trodde verkligen på det.

– Det är snöpligt att det blev som det blev, men det var otroligt tajta matcher i serien mot AIK. Det var små detaljer som avgjorde. Ett tråkigt slut på en jätterolig och bra säsong.

Hur ser du tillbaka på tiden i Karlskoga?

– Det var ett tufft förstaår rent hockeymässigt. Sedan har jag alltid trivts bra i laget och båda säsongerna har vi haft en bra stämning i laget. Högt till tak och alla har fått vara som man är. Alla har varit välkomna.

– Vi har också haft kul tillsammans vid sidan av. När vi väl kör har vi kört stenhårt. Det har varit en bra och hälsosam kultur, men också en ära att fått vara i Karlskoga två år.

– Säsong två har det hockeymässiga gått bra mycket bättre såklart samtidigt som jag fortsatt haft jätte, jätteroligt både med laget och i stan.

– Jag kommer verkligen se tillbaka på den här tiden med jättefina minnen och Karlskoga kommer alltid ha en stor plats i mitt hjärta, avslutar en något rörd Samuel Jonasson då han tänker tillbaka på tiden i Karlskoga.