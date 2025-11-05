Kanada kan bli utan sin tilltänkta toppback i JVM 2026. Under tisdagen kom beskedet att San Jose Sharks väljer att behålla storlöftet Sam Dickinson i NHL hela säsongen.

Sam Dickinson för stanna i San Jose Sharks resten av säsongen. Foto: David Gonzales-Imagn Images

San Jose Sharks är ett av de yngsta lagen i NHL, och de har just fattat ett beslut som kommer att hålla det så resten av säsongen.

Backen Sam Dickinson, 19, fick sitt så kallade ”housing letter” (bostadsbrev) på tisdagen, enligt Max Miller, vilket säkrar hans plats i San Jose för resten av säsongen. Ett housing letter är ett symoliskt besked till spelaren att han tagit plats i laget och att klubben kommer att hjälpa honom med ett permanent boende i staden där laget huserar.

Dickinson valdes som elfte spelare totalt av Sharks i NHL-draften 2024. På sina tio matcher med laget hittills har han ett mål, sex utvisningsminuter och -2 i plus/minus-statistiken.

Sam Dickinson ett frågetecken inför JVM 2026

Toronto-sonen spelade tre säsonger med OHL-laget London Knights innan han anslöt till Sharks, och hjälpte dem att vinna två raka mästerskapstitlar plus Memorial Cup i våras. Förra säsongen gjorde Dickinson imponerande siffror för en back med 29 mål och 91 poäng på 55 matcher i grundserien. I slutspelet fortsatte han dominera med nio mål och 31 poäng på 17 matcher.

Beslutet att låta Dickinson stanna i NHL är stort inte bara för San Jose, utan även för Kanada inför kommande Junior-VM i Minneapolis och St. Paul, Minnesota. Dickinson är fortfarande junior och hade varit en självskriven spelare i truppen om han inte spelat i NHL. Nu tvingas Kanada avvakta och se om Sharks är villiga att låna ut honom till turneringen. I fjolårets Junior-VM gjorde han två assist på fem matcher, när Kanada misslyckades med att ta medalj för andra året i rad.

Sharks ligger just nu näst sist i Pacific Division med elva poäng på 13 matcher. De spelar borta mot Seattle Kraken natten mot torsdag, och återvänder sedan hem för matcher mot Winnipeg Jets på fredag och Florida Panthers i helgen.

