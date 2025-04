Svensken mitt i firandet: ”Har inte förstått hur stort det är”

Aleksandr Ovetjkin slog rekordet för flest mål i NHL genom alla tider.

Mitt i segervimlet fanns svenske Rasmus Sandin som nu berättar om festen efter rekordet.

– Det har bara varit otroligt häftiga dagar som man har fått vara med om, det sitter kvar lite i min röst, säger Sandin.

Rasmus Sandin var med och firade efter att Aleksandr Ovetjkin slagit NHL:s målrekord. Foto: Bildbyrån/Montage

895 mål.

I söndags skrevs ny hockeyhistoria då Aleksandr Ovetjkin cementerade sin plats som den bästa målskytten genom alla tider. Med sitt mål mot New York Islanders klev han nämligen förbi tidernas bästa spelare Wayne Gretzky och är nu ensam på tronen med flest mål i NHL:s historia. Ovetjkin, som har fått stor kritik för sin relation med Rysslands president Vladimir Putin och sitt politiska ställningstagande gällande invasionen av Ukraina, sätter därmed ett nytt målrekord i NHL.

Trots att Washington Capitals förlorade matchen med 4-1 blev det ett stort firande efteråt till ära av Ovetjkins målrekord. Mitt i firandet fanns svenske backen Rasmus Sandin, som var den som fick med sig utvisningen vilket ledde till att Aleksandr Ovetjkin kunde göra det historiska målet i powerplay.

– Det har bara varit otroligt häftiga dagar som man har fått vara med om. Jag tror inte riktigt att man har förstått, under säsongen, hur stort det egentligen är och att det ska bli uppmärksammat på det sättet som det har blivit. När han för ett par matcher sedan gjorde två mål för att gå upp och bli lika med Gretzky, då började man känna att det här är väldigt speciellt och hur otroligt stort det är att ha fått vara med på den resan och vara så pass nära allting, säger Sandin på en pressträff för svensk media och fortsätter:

– När man väl börjar förstå att det är 895 mål… Om jag gör 895 matcher i min karriär så är jag ganska nöjd med min karriär. Att man då gör 895 mål, det är inte det lättaste att göra. Båda festen, de senaste dagarna och allt annat har varit otroligt häftigt att få vara med om.

Aleksandr Ovetjkin med pucken som säkrade rekordet. Foto: Geoff Burke-Imagn Images

Rasmus Sandin om festen: ”Det var en kanonkväll”

Washington Capitals festade hårt efter att de kom hem på söndagskvällen och Rasmus Sandin berättar nu om firandet.

– Det sitter kvar lite i min röst som ni kanske hör. Vi hade ju en tidig match och kom hem i bra tid. Sedan åkte vi raka vägen ner till en restaurang här och hade firande med egentligen hela organisationen. Det var en kanonkväll att vara med på, vi hade otroligt roligt tillsammans att få fira rekordet som man trodde var ganska oslagbart, säger Sandin och fortsätter:

– Att det har suttit sig på rösten förklarar väl sig lite själv… Vi hade en rolig kväll, det var väl hög musik så man stod väl och skrek lite väl mycket på alla när man skulle prata. Det var en fantastisk kväll att få dela det med ”Ovie” och hans familj, och alla andra i organisationen och lagkamrater som har varit här länge. Inte minst ”Bäckis” (Nicklas Bäckström) som har varit en så pass stor del av rekordet.

Rasmus Sandin och hela Washington Capitals firade Ovetjkins rekord. Foto: Geoff Burke-Imagn Images

Rasmus Sandin fick inte bara oförglömliga minnen utan berättar även att han kommer att plocka med sig saker kopplat till rekordet.

– Jag har samlat på mig lite grejer från honom sedan första året jag kom hit. Men nu fick vi alla behålla matchtröjorna som vi spelade i den matchen. Han kommer väl skriva något roligt på den, kanske tacka mig för att jag tog med mig utvisningen som han gjorde mål på, säger Sandin med ett skratt.

Hyllningen till Aleksandr Ovetjkin: ”Sluta aldrig att förvånas”

Har det märkts någon skillnad på Ovetjkin nu under rekordjakten? Har han varit annorlunda på något sätt?

– Nej, det tycker jag verkligen inte. Han har inte varit annorlunda men det kanske har märkts mer på oss andra spelare i laget. Det blir ganska tydligt och vi har pratat om det själva att det är ganska lätt att man vänder på huvudet och tittar var han är och i stället för att skjuta själv försöker man hitta honom hela tiden.

– Men man har inte känt någon jättestor skillnad på honom under någon del av säsongen. För honom har allting egentligen bara handlat om att komma ner till hallen, ha kul tillsammans och försöka vinna. Jag tycker inte att man har märkt av det på honom för fem öre, vilket är ganska otroligt.

– Sedan nu när det är klart tror jag att både han, och vi andra, känner att vi kan lägga det åt sidan och fokusera på de sista matcherna innan slutspelet och göra oss redo för det. Det har han sagt till oss också, att han uppskattar att vi ville hjälpa honom till rekordet men nu blickar vi framåt mot det roliga som kommer.

Rasmus Sandin kom till Washington Capitals under säsongen 2022/23 och har således spelat tillsammans med Aleksandr Ovetjkin under drygt två års tid. Gretzkys målrekord har länge setts som ett omöjligt rekord men Ovetjkin har lyckats trotsa oddsen och producerat på en oerhört hög nivå trots att han närmar sig 40 år.

Rasmus Sandin kan knappt själv förstå hur Aleksandr Ovetjkin har lyckats slå rekordet. Foto: Kiyoshi Mio-USA TODAY Sports

Svensken är då full av beundran för sin kapten och försöker förklara vad som gör Ovetjkin så speciell.

– Jag har spelat med många bra hockeyspelare och många bra människor men det är inte många som är som honom, varken på eller utanför isen. På det sättet som han kan vara avslappnad, gillar att ha kul och ha en skön känsla i hallen, det är lite det som han lever på just nu. Det är väl det som gör att han kan spela på en så pass hög nivå när han är 39 år, han tycker bara att det är så pass sjukt kul att komma till hallen.

– På isen vet jag inte hur man ens ska kunna jämföra honom med en annan spelare. Han är 39 år och vad har han gjort, 42 eller 43 mål nu? Man slutar bara aldrig att förvånas, det är ganska otroligt. Det är otroligt stort att ha fått vara med på den här resan och även att få spela i samma lag som honom, lära känna killen och skratta med honom.

– Det är bara en otrolig människa och en otrolig spelare. Jag förstår inte hur det kan bli så mycket mål, det är svårt att sätta fingret på.

Nytt firande i natt: ”Kommer bli gåshud nu också”

Aleksandr Ovetjkin slog målrekordet på bortais mot New York Islanders men i natt kommer han att firas på hemmaplan. Efter flera spellediga dagar kommer Washington Capitals att spela hemma mot Carolina Hurricanes under natten mellan torsdag och fredag. Då väntas Ovetjkin hyllas ännu mer framför hemmafansen i Capital One Arena.

– Jag skulle gissa på att det kommer att bli en ganska stor ceremoni innan matchen, jag vet att det kommer att bli något i varje fall. Det blir häftigt att få vara med på igen och vi försöker ladda upp för matchen som vanligt. Det ska bli otroligt kul att vara med på ceremonin och se hur det kommer att vara. Förra matchen som vi spelade hemma var ju när Ovetjkin gjorde mål 893 och 894, och jag tror aldrig att jag har hört en publik vara så pass högljudd, de ljudnivåerna vad väldigt speciella. Det var lite gåshud under den matchen och jag är rätt säker på att det kommer att bli gåshud nu också, avslutar Rasmus Sandin.

TV: Aleksandr Ovetjkins ALLA 895 mål i NHL