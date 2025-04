Oväntade succésäsongen: ”Vi ska vinna hela skiten”

Washington Capitals har gjort en succésäsong och överträffat alla förväntningar som fanns inför säsongen.

Samtidigt har svenske backen Rasmus Sandin fått en ny roll i laget och tagit nya steg i sin utveckling.

– Vårt sikte är att vinna hela skiten rent ut sagt, säger Sandin.

Rasmus Sandin har fått ta en ny roll i succélaget Washington Capitals.

Foto: Nick Wass/AP Photo/Alamy (Montage)

I februari 2023 trejdades Rasmus Sandin från Toronto Maple Leafs till Washington Capitals vilket ledde till att han fick ett rejält lyft i NHL-karriären.

Han har tagit steg i sin utveckling för varje säsong som har passerat och är en bärande back för Capitals som har haft en väldigt stark säsong under vintern. Sandin har dock fått en annorlunda roll. I stället för att främst vara en offensiv back, likt Sandin var när han först kom till den amerikanska huvudstaden, har 25-åringen fått ta ett mer defensivt ansvar.

På en pressträff med svensk media berättar nu Rasmus Sandin om säsongen så här långt, och hans egen förvandling till en mer komplett försvarare.

– Vi är såklart nöjda med säsongen, det blev väl nyligen klart att vi tog hem vår division. För mig själv tycker jag att det har gått bra. Jag har tagit stora kliv i spelet utan puck och jag får ett bra förtroende där jag får spela mot det andra lagets toppkedjor varje match. Jag känner att jag har kunnat göra om mig själv lite som spelare, med hjälp av tränarna. Det har blivit lite mindre powerplay-tid, vilket är förståeligt med de spelarna som vi har på backsidan, men jag tycker att jag har gjort det bästa av situationen, säger Sandin och fortsätter:

– Jag har tagit stora kliv i de delarna av spelet som jag kanske som svagheter och gjort om dem till styrkor nu. Jag är nöjd med min säsong individuellt och lagets kan man ju inte klaga så mycket på heller. Vi ligger väl tvåa i hela ligan just nu och har spelat väldigt bra kontinuerligt över säsongen. Nu ska vi bara göra oss redo för det roliga.

Rasmus Sandin om lyftet: ”Har tagit otroligt stora steg ”

Hittills har Rasmus Sandin gjort 29 poäng på 78 matcher, vilket är hans näst bästa notering i NHL, och han har även +18 vilket är överlägset bäst i hans karriär. Han har då fjärde flest blockerade skott och tredje flest tacklingar av Washingtons backar, vilket tyder på hans ändrade spelstil.

Vad skulle du säga att du har utvecklat mest i och med den nya rollen?

– Det är framför allt spelet utan puck som jag nämnde. När jag kom in i ligan var man kanske mer sedd som en offensiv back men nu det senaste har jag i stället fått starta mycket i egen zon och försvara mycket mot topplinorna. Förut var det kanske mer att man skulle starta vid varje offensiva tekning och inte spela mot andra lagets toppkedjor lika mycket.

– Det var väl en svaghet som vi kanske såg själva att jag behövde utveckla mitt försvarsspel och spelet utan puck. Jag tycker att jag har tagit otroligt stora steg i den delen med hjälp av tränarna. Det är något som vi jobbar på varje dag, med video och lite detaljer i spelet som vi jobbar på under tränarna. Jag tycker att det har gett utdelning med att jag har tagit de stegen och får förtroendet att spela mot allas toppspelare och starta mycket i egen zon.

– Sedan tycker jag att jag kvar ganska mycket kvalitéer, jag tycker att jag är duktig på att få ut pucken ur egen zon och spela fram pucken i ”breakouts” (spelvändningar). Det är väl sådant som har visat sig vara ett bra recept för oss som lag, vi som har fått lite annorlunda roller har köpt in i de rollerna till hundra procent. Jag är otroligt nöjd med mitt spel utan pucken men jag tycker själv att jag kan komma upp med lite mer spel med pucken också, våga lite mer på blålinjen och ta lite mer avslut.

Rasmus Sandin har blivit en mer komplett spelare under tiden i Capitals.

Foto: Nick Wass/AP Photo/Alamy

Förklaringen bakom Washington Capitals succé

Förra säsongen gick Washington Capitals nätt och jämnt vidare till Stanley Cup-slutspelet som det sämsta laget trots att de hade –37 i målskillnad. Inför den här säsongen skedde flera förändringar inom Capitals och det var en stor spelaromsättning. I höstas var då förväntningarna låga på Washington för säsongen 2024/25 och en stor del av expertisen tippade att laget inte ens skulle ta sig till slutspel.

Men med bara några få omgångar kvar har Capitals redan säkrat förstaplatsen i Metropolitan Division samt är även klar som vinnare av hela den östra konferensen. De ligger då även tvåa i hela NHL bakom Winnipeg Jets och har varit säsongens största positiva överraskning.

Vad har ni hittat i gruppen och vad har funkat för er som lag som ligger bakom framgången?

– Det är mycket skulle jag säga. Vi gjorde ju om ganska mycket i organisationen över sommaren. Vi plockade väl in åtta-nio nya spelare eller något sådant, vi bytte ut i princip halva laget. Spelarna som har kommit hit har haft karriärsår, haft sina bästa poängsäsonger eller spelat hockey på en otroligt hög nivå.

– Vi har haft vår coach nu i två säsonger och jag tror att vi spelare som är kvar här från förra året visste vilket spelsystem vi vill spel och spelarna som vi har plockat in gillar systemet som vi spelar. Jag tror att vi alla har köpt in på de detaljerna som vi vill spela med som lag, de har passat otroligt bra in.

– Sedan har vi en otroligt bra lagkemi utanför isen, alla hänger med alla och vi har otroligt roligt. Det kommer ju från ledarna i gruppen som till exempel Ovetjkin, John Carlson och Tom Wilson. Vi har en känsla i laget när vi kommer ner till hallen att det alltid kommer att vara kul. Man vet att man kommer att skratta otroligt mycket och ha roligt.

– Samtidigt vill man verkligen gå till krig med de här spelarna. Man vill blocka skott för varandra och stå upp för varandra om något händer. Vi är ett otroligt tajt lag och det är bara kul att vara en del av. Sedan har ju tränarna gjort ett otroligt bra jobb med att få in alla på samma sida med att få in alla på samma sida och att vi ska spela på ett visst sätt och alla har passat otroligt bra med varandra.

Sandin och Washington har haft mycket att glädjas över hittills under säsongen.

Foto: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

Ni är ju ett av de bästa lagen i NHL under grundserien, hur långt känner ni själva att ni kan nå?

– Alla lag, alla spelare och alla i den här ligan har väl siktet på en sak och det är att vinna Stanley Cup. Det är det som vi siktar på också, såklart. Nu har vi spelat en bra grundsäsong, sedan är det inte allt heller. Vi har en känsla i gruppen att vi är duktiga och kan spela hockey på en otroligt hög nivå.

– Vårt sikte är att vinna hela skiten rent ut sagt. Vi är här för att vinna Stanley Cup och det är vad vi spelar för. Vi har bara några få matcher kvar av grundserien för att förbereda oss för det roliga och viktiga. Vi har gjort ett bra jobb hittills men det är självklart att det är Stanley Cup och att vinna bucklan som är målet, avslutar Rasmus Sandin.