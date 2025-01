Stortalangen om uppbrottet: ”Jag ska lyssna på dom”

Det blev ingen återkomst till Malmö efter JVM för Otto Stenberg.

I går landade den svenske forwardstalangen i USA för att ansluta till St. Louis Blues farmarlag i Springfield.

– Det var St. Louis som ville det och det är vad som gäller, säger 19-åringen till hockeysverige.se.

Otto Stenberg är på plats i USA efter avskedet från Malmö.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Efter junior-VM var det tänkt att Otto Stenberg skulle återvända till SHL och Malmö och ta med sig den energi han visade under turneringen i Kanada. Men allt tog nyligen en snabb vändning efter det att St. Louis assisterande general manager, Alexander Steen, hörde av sig och ville ha över sin utlånade spelare till St. Louis organisation.

– Jag fick ett samtal i onsdags där man sa att dom gillat vad dom sett och tyckte att det hade varit bra om jag kom över. Då blev det så, berättar Otto Stenberg för hockeysverige.se då han just landat i Boston för vidare transport mot Springfield där han nu ska inleda sin resa mot NHL.

Hur gick dina tankar då frågan kom upp?

– Såklart att det var roligt när dom ringde. Samtidigt trivdes jag jättebra i Malmö och det var inte alldeles lätt att lämna där.

– Det var St. Louis som ville det och det är vad som gäller. Jag ska lyssna på dom och allt känns jättebra.

”Inga konstigheter”

Det uppstod inte heller några konstigheter med Malmö då St. Louis ville ha över Stenberg omgående.

– Det var St. Louis och Malmö som pratade och egentligen inga konstigheter. Malmö förstod vad St. Louis ville och klubbarna hade en bra kontakt med varandra. För mig var det bara att tacka Malmö och önska lycka till.

Under sin tid i Malmö svarade han för tre mål och totalt sex poäng på 26 matcher.

– Jag ser tillbaka på tiden i Malmö som bra. Jag kom in i det och trivdes jättebra där nere. En kul tid.

– Flytten till Malmö (från Frölunda) har betytt mycket för min utveckling. Jag tycker att jag växt både som spelare och person, sa Otto Stenberg till hockeysverige.se i en intervju inför JVM och fortsatte:

– Jag har fått komma till ett nytt ställe och anpassa mig till ett nytt spel. Jag tycker också att jag tagit kliv och kanske kommit in i SHL-spelet lite mer, för det är en stor skillnad jämfört med J20 och Hockeyallsvenskan förra säsongen.

– Idag känner jag mig mer och mer bekväm. Sedan tycker jag själv att det finns mer att hämta, men jag har tagit den roll och istid jag fått och försökt gjort det så bra som möjligt.

Otto Stenberg ser tillbaka på en bra tid i Malmö.

Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Utvecklades under sin tid i Malmö

Har du utvecklats mycket som spelare sedan du kom till Malmö?

– Ja, det tycker jag. Jag känner att jag tagit steg och kommit in i SHL mer och mer. Ju längre det gått desto mer och mer bekväm har jag blivit.

– Om jag kollar på JVM i år jämfört med förra året kände jag mig betydligt bättre. Det måste betyda att jag har utvecklats.

På tal om junior-VM, har St. Louis nämnt något om din prestation under turneringen?

– St. Louis var nöjda med vad dom hade sett och gillade hur jag spelade.

Otto Stenberg svarade för tre mål och totalt åtta poäng under junior-VM.

– Jävligt surt slut i bronsmatchen, men framför allt semifinalen. Ändå en väldigt rolig tid samtidigt som det var sista turneringen med 05-laget.

– Vi är många som hållit ihop under många år och som idag är väldigt goda vänner. Klart att det var väldigt roligt att få spela en sista turnering tillsammans, men tråkigt att det slutade så som det gjorde.

– Verkligen små marginaler som avgjorde. Det som att det ofta är så i sådana här turneringar.

Otto Stenberg deppar efter semifinalförlusten mot Finland.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Får många svenska lagkamrater

Nu har du nyss landat i Boston, med vilka förväntningar har du på den här avslutningen av säsongen i Springfield och även framtiden?

– Jag vet faktiskt inte och har inte heller så bra koll, skrattar Otto Stenberg och fortsätter:

– Jag har inte heller kollat jättemånga matcher med Springfield i mitt liv. Det är ett ungt lag med en del svenskar (Markus Sylvegård, Samuel Johannesson, Simon Robertsson och Leo Lööf). Dessutom kan (Dalibor) Dvorský lite svenska.

– Egentligen har jag inte så mycket mer förväntningar än att det är skönt att jag inför nästa säsong har kommit in i det redan nu och lärt känna folk.

– Det är bara positivt inför nästa säsong då jag ska vara med från början.

Vet du något om när du ska träna med laget första gången eller kliva in och spela match med Springfield?

– Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kommer dit ikväll (läs: måndag), men vet inte om jag tränar imorgon eller på onsdag, avslutar Otto Stenberg.