Föräldrarna fick reda på NHL-debuten – före honom själv

Samtidigt som lillebror Ivar är en av JVM:s stora stjärnor har storebror Otto Stenberg gjort NHL-debut. Talangen har också imponerat i ligan med tre poäng första fyra matcherna.

— Allt jag tänkte på var att inte ramla, men det var framför allt väldigt roligt och häftigt, säger 20-åringen om sitt ”rookie-lap”.

Otto Stenberg gjorde sin NHL-debut för St. Louis Blues.

Foto: Ronnie Rönnkvist & AP Photo/Joe Puetz.

Samtidigt som Ivar Stenberg såg till att bli matchhjälte i Junior-VM-premiären har Otto Stenberg debuterat i NHL på ett övertygande sätt. Så här långt har 20-åringen från Stenungsund svarat för tre assist på fyra matcher.

— Jag hade bara hört om AHL så jag var bara positivt överraskad av egentligen allting, säger Otto Stenberg då hockeysverige.se frågar honom om vilka förväntningar han hade förra säsongen då han åkte över till Springfield.

— Hockeyn och allt runtomkring var mycket bättre än jag trodde, så förra säsongen var det inte så mycket andra förväntningar än att jag skulle spela i AHL, ta en plats där och göra det så bra som möjligt.

En säsong han idag är tacksam över att ha fått göra och som han dragit mycket nytta av.

— Klart att det hjälpte mig att få spela runt 30 matcher där och lära mig spelet. Även lära känna folk, vilket underlättade då jag i somras kom över till campen. Att jag lärt känna många och var bekant med dom flesta.

— Främst det, att jag lärde mig hur spelet fungerade och, som sagt var, lärde känna folk där innan jag kom hit över på riktigt.

”Skönt att vi har varandra”

Otto Stenberg har den här säsongen svarat för tre mål och totalt åtta poäng på 21 matcher i AHL för Springfield.

— Jag tycker säsongen varit bra. Som lag hade vi en väldigt tuff start. En vinst första tolv. Klart att alla vi hade det lite tuffare då.

— Efter första tio matcherna tycker jag att vi spelat bra. Vi har utvecklat spelet över hela banan och blivit bättre och bättre.

Otto Stenberg och Theo Lindstein känner varandra väl från tiden i landslaget. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

I Springfield har även Calle Rosén, Samuel Johannesson, Theo Lindstein, Leo Lööf och Simon Robertsson spelat under den här säsongen.

— Det har såklart betytt väldigt mycket. Framför allt när jag kom förra säsongen hjälpte det mycket att jag hade Johannesson, Leo Lööf och Robertsson där.

— Dessutom är Theo och jag gamla polare och det är såklart skönt att vi har varandra. Det är alltid ”gött” att kunna prata svenska och hänga lite med svenskar.

Otto Stenberg fick göra NHL-debut: ”Väldigt coolt”

Den 18:e december blev Otto Stenberg uppkallat till St. Louis för NHL debut mot Winnipeg. Vinst med 1-0 och närmare 14 minuters speltid för 20-åringen.

— Jag blev såklart väldigt glad. Det har alltid varit en dröm att spela i NHL så det var såklart väldigt coolt när dom sa att jag var uppkallad och skulle spela.

Hur var känslan då du fick åka in ensam på isen innan matchen som ett tecken på att du skulle gör debut den kvällen?

— Det var faktiskt jäkligt nervöst. Jag var nog mer nervös för det än själva matchen, säger Otto Stenberg med ett skratt och fortsätter:

— Allt jag tänkte på var att inte ramla, men det var framför allt väldigt roligt och häftigt.

Otto Stenberg i AHL.

Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

Dessutom fanns Otto Stenbergs föräldrar, Cecilia och David på läktaren under debutmatchen.

— Mina föräldrar fick reda på det dagen innan via agenten att jag förmodligen skulle spela. Det var till och med innan jag själv fick reda på att jag skulle spela.

— Dom hade bokat biljetter tidigt på morgonen svensk tid och kom fram precis innan matchen.

Visste du om det här?

— Ja, lite. Pappa skickade att dom hade fått en lite ”heads-up” att jag kanske skulle spela. Dessutom hade jag matcher två dagar i rad så dom hoppades att jag skulle spela någon av matcherna.

”Tror inte att dom gillar att prata engelska…”

Efter att ha rest under 24 timmar blev dessutom Cecilia och David intervjuade i arenan och under matchen.

— Det var roligt. Jag såg det efteråt och jag tycker att dom skötte det bra även om jag inte tror att dom gillar att prata engelska.

Fyra matcher, tre poäng, hur ser du på din prestation i NHL så här långt?

— Det har känts bra. Jag har fått spela med bra spelare samtidigt som jag har försökt spela mitt spel och göra det jag brukar. Så det har, som sagt var, känts bra och varit kul.

Föräldrarna Cecilia och David blev intervjuade när Otto Stenberg gjorde NHL-debut.

Foto: St. Louis Blues och AP Photo/Joe Puetz.

Har det varit mycket uppmärksamhet kring din debut?

— Lite grann såklart. Inte överdrivet. Det har varit lite media, men inte något hysteriskt.

Hur ser din målbild ut för resten av den här säsongen?

— Det är bara att försöka göra allt så bra som möjligt vart jag än spelar. Förhoppningsvis försöka få spela några fler matcher i NHL.

— Om det blir AHL försöka göra det så bra som möjligt där och visa att jag vill tillbaka dit upp någon gång, avslutar Otto Stenberg.

Source: Otto Stenberg @ Elite Prospects