Oväntade förvandlingen i NHL: ”Hittat ett annat sätt”

Med Glen Gulutzan i båset har Nils Lundkvist vuxit ut till en viktig pjäs i ett av NHL:s bästa lag. Men det har inte kommit genom det offensiva spel han visade hemma i Sverige.

– Det är klart att förtroende har mycket att göra med det, berättar den 25-årige Dallas Stars-backen för hockeysverige.se.

Nils Lundkvist hyllas plötsligt för sitt defensiva spel i NHL och Dallas Stars.

Med sista matchen av NHL:s grundserie inom räckhåll är Dallas Stars på väg in i sitt femte raka slutspel. Ändå blir det endast andra gången som 25-årige Nils Lundkvist får ta upp jakten på Stanley Cup. Trots över 200 matcher i ligan har klubben nämligen inte haft det förtroendet för Luleå-produkten.

Men då var då och nu är nu. Frågan som återstår är endast: Vad har gjort att Lundkvist plötsligt blivit en viktig kugge?

En stor skillnad är naturligtvis att Pete DeBoer inte står kvar i båset. Men under nye tränaren, Glen Gulutzan, har Piteå-killen även fått beröm för en lite oväntad förvandling i det defensiva. Något som gjort att han under stora delar spelat i ett andra backpar intill Thomas Harley. Och då alltså i ett av NHL:s bästa lag.

– När jag åkte från Sverige så hade jag förstås en annorlunda roll. Jag spelade mer powerplay och producerade kanske mer, men man måste hitta en roll. Här har vi många duktiga offensiva spelare. Jag har kanske inte fått ut mitt fulla offensiva spel, och inte fått den rollen heller, men har hittat ett annat sätt att bidra på, säger den tidigare SHL-backen till hockeysverige.se och fortsätter.

– Jag får spela med en kanadensisk olympisk back som är grym, så jag försöker lära av honom, spela stabilt, vara rejäl, spela ut pucken och fylla med i anfallen när det går. Det är klart rollen är annorlunda. Sen har jag utvecklat mitt defensiva spel mycket de senaste åren, skulle jag säga.

Ett annat förtroende: ”Har mycket att göra med det”

Denna vändning har dessutom kommit efter en av de tuffare perioderna i Lundkvists karriär. Förra säsongen avslutades nämligen redan 1 februari, på grund av en axeloperation, och därefter gick han sönder igen i oktober 2025. Ändå står han och Dallas här med 106 inspelade poäng.

– För egen del började jag med att vara skadad länge och vi som lag har också haft ganska mycket skador. Sen tog det ett litet tag innan vi kom in i systemet helt och hållet. Vi var glödheta där precis efter uppehållet och sen har vi dippat lite, men på väg upp igen, säger han.

Är det ett större förtroende du känt, som också gjort att du kunnat ta dig an den här rollen?

– Det är klart att förtroende har mycket att göra med det. Får man det, lite mer självförtroende och spelar mer… men också erfarenhet, att man har varit här i ett antal år och vet mer vad det innebär med allt, kulturen som finns och hur tränarna funkar…

– Vi har haft många bra tränare här. Först Pete DeBoer som vi hade och nu ”Gully” (Glen Gulutzan). Det är väldigt kul att vara i ett bra och vinnande lag också, och det gör väl kanske också att det är extra svårt att slå sig in. Konkurrensen är hög.

Nils Lundkvist under sitt första år i Dallas Stars.

Det som återstår att se är vad detta ger för ringar på vattnet. Framtiden var lite oviss i somras, men Dallas Stars valde då till slut att förlänga. Nu går kontraktet ut igen för det tidigare förstarundevalet i NHL-draften 2018 (New York Rangers).

– Utgående avtal är alltid spännande, men jag och min fru älskar att vara här. Det är ett toppställe i hela NHL att vara på. Det är få förunnat att ha chansen att vinna varje år, och samtidigt kunna gå i flip flops större delen av året. Solen lyser, det är 20 grader varmt och allt sånt där. Vi gillar det här så förhoppningsvis hittar vi en lösning, säger Lundkvist.

Det talar för Dallas Stars 2025/26: ”Varit en faktor”

Oavsett väntar först en slutspelsserie mot Minnesota Wild, något Dallas och Lundkvist redan vet om. Därefter hoppas man gå åtminstone ett steg längre, förbi, conference-finalen man förlorat tre år i rad, varav två mot Edmonton Oilers.

– Minnesota är ett sjukt skickligt lag. De trejdade ju till sig Quinn Hughes nu också, och har väl alla delar egentligen. Det kommer bli en tuff serie och en tuff nöjd att knäcka, men ska man gå hela vägen så ska man vinna mot alla. Vi har stor tro i vårt lag och vi känns också mycket väl förberedda. Det kommer att bli kul, säger Lundkvist.

Vad är annorlunda i år som kan göra att ni tar det där sista klivet?

– Nu har inte jag spelat så mycket i slutspelet de senaste åren, men jag tycker att vi har ett bra lag. Vi har mycket erfarenhet, vi har bra ledare, vi har en kapten som jag tror skulle vilja vinna Stanley Cup mer än någon annan (Jamie Benn). Det är ett lag som är djupt, vi har väldigt bra spets. Jag menar, vi trejdade till oss Mikko Rantanen förra året, vi har en målvakt i världsklass… Vad skillnaden ska vara, det är väl det som ”Gully” kommit in med nu är att öka en procent i det fysiska spelet och kanske vara lite jobbigare att möta.

Nils Lundkvist förtydligar genom att peka på de två senaste årens Stanley Cup-vinnare:

– Det är svårt att inte kolla mot Florida-hållet och sättet de spelar. Nu säger jag inte att vi kommer vara Florida Panthers, men man får ta lite av lag som vinner, och där har det fysiska spelet absolut varit en faktor. Det krävs att man slår ut en herrans massa bra lag, och det krävs studsar och lite tur, men det känns som att vi är väl rustade i alla fall, avslutar svensken.

