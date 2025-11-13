Filip Larsson rankades som femtemålvakt i Pittsburgh Penguins organisation när säsongen startade. Trots det finns han på plats i Stockholm för NHL Global Series efter att skador på andra målvakter banat vägen för en plats.

– Crosby är den första som välkomnar en när man kliver på på planet. Man känner sig direkt som en del av laget, säger den tidigare Leksandsmålvakten till hockeysverige.se.

Filip Larsson välkomnades till Pittsburgh Penguins av Sidney Crosby när han hastigt och lustigt fick chansen att åka med laget på NHL Global Series.

Föreställ dig följande scenario:

Du sitter på en buss genom samhället i Sverige där du växte upp, och där tillsammans med dig finns lagkamraterna i ditt hockeylag. Inte så märkvärdigt.

Men föreställ dig då att laget är Pittsburgh Penguins och att legendarerna Sidney Crosby och Jevgenij Malkin är två av lagkamraterna som håller dig sällskap på bussen.

Det här är precis vad den svenske målvakten Filip Larsson fick uppleva på onsdagen. 27-åringen, som kallades upp av Penguins alldeles innan avresan till Stockholm för NHL Global Series, befann sig i en surrealistisk situation. Rickard Rakell hade styrt upp en relaxdag för laget på spa-hotellet Yasuragi i Nacka utanför Stockholm. Som av en händelse bara ett stenkast från där Larsson själv växte upp i Saltsjö-Boo.

Så där satt Larsson på bussen, omgiven framtida hall of fame-spelare, mer eller mindre på mammas gata. Ett klassiskt nypa-sig-armen-ögonblick.

– Jag satt och snapchattade med några gamla polare, och de trodde jag skämtade när skrev var jag var. Gamla Orminge Centrum där man hängt en del under uppväxten och så sitter man där på bussen med ”Sid” och Malkin, skrattar Larsson.

Filip Larsson i Leksands färger under SM-slutspelet 2024.

Filip Larsson välkomnades av Sidney Crosby på planet

Ingen dålig utveckling för en kille som i början av säsongen skulle ha kunna klassats som femtemålvakt i organisationen – och knappast var påtänkt för en plats i truppen som skulle åka till Stockholm. Men nu är han här som ett komplement till Arturs Silovs och Sergej Murasjov.

– Jag låg ganska långt ner i målvaktsordningen från början så det har krävts ett par skador, konstaterar Filip Larsson och syftar på att både Tristan Jarry Och Joel Blomqvist är indisponibla för Penguins.

Filip Larsson är tacksam över att skadade Rakell har tagit ansvaret som turistguide. Det är ett ansvar han själv inte känt sig helt bekväm med, sin bakgrund i Stockholm till trots.

– Det hade varit jobbigt att få pressen från de stora grabbarna här. Det är skönt att slippa ordna och fixa, ler han.

De stora grabbarna ja. Även om han hunnit bli 27 år gammal och inte är en ung talang längre är det ett stjärntätt omklädningsrum Larsson klivit in i. Lyckligtvis är det ödmjuka och inkluderande stjärnor som får alla att känna sig delaktiga.

– Crosby är en så himla välkomnande och grym ledare. Jag har varit med på två camper på sommaren så jag vet hur de funkar och de är hur grymma som helst. Jag kände absolut ingen nervositet eller press när jag kom hit, menar målvakten.

– Crosby är den första som välkomnar en när man kliver på på planet. Man känner sig direkt som en del av laget.

Inne på sista kontraktsåret

Filip Larsson skrev ett tvåårskontrakt med Penguins efter sitt genombrott med Leksand 2023/24. Det har uteslutande blivit spel för farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton Penguins i AHL så här långt. Upplevelsen har varit både positiv och negativ.

– Mycket upp och ner skulle jag säga. Det är ganska annorlunda, det är mycket matcher. Målvakter flyttas upp och ner hela tiden. Ena dagen har man förstaspaden, nästa är man utanför laget. Det är annorlunda men det är roligt. Det är rolig hockey. Jag tycker att mina prestationer har varit mycket upp och ner, men kan jag höja lägstanivån så kan det nog bli ännu bättre.

Hur känner du för framtiden då? Är du sugen på att stanna i Nordamerika eller hur går tankarna där?

– Jag har inte tagit någon beslut ännu. Jag har spelat fem, sex matcher tror jag så här långt. Så vi får se lite hur det går och vad intresset säger. Men det är klart att man vill ge det en chans. Det är därför man åkte över. Sen har det inte riktigt blivit som man velat såklart, svarar Larsson som är inne på sista året av sitt avtal med Penguins.

– Men vi får se, det är väldigt tidigt på säsongen så jag får se lite hur det går längre fram.

Har du kontakt med några tidigare klubbar hemma i Sverige om en eventuell framtid där?

– Nej, jag har bra relation till tidigare målvaktstränare. De hör inte av sig för något intresse utan mer för att höra hur det går och lite mer löst snack, en vänskaplig konversation och sånt. Så inget mer om jag vill komma tillbaka eller så ännu.

Ingen hemlängtan till Sverige när du ändå landar här i Stockholm och får tillbringa en vecka på hemmaplan?

– Jo, det är klart att det blir en grej när man kommer hem. Det är klart att man har saknat att vara hemma. Men nu har vi varit borta i nio år, runt om i Sverige och USA. Man är ganska van vid att inte vara hemma.

