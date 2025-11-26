Toronto Maple Leafs sladdar i tabellen i NHL – och utsätts för hård kritik för de bleka resultaten. Mats Sundin om någon vet hur det känns att bli föremål för ilska i en av världens mest hockeytokiga städer. Men också vad som krävs för att vända en jobbig trend.

– Det gäller att man ser till att man har en bra vardag, en bra arbetsmiljö och kan blockera ut bruset, säger Sundin till hockeysverige.se.

Mats Sundin vet alltför väl vad William Nylander och Toronto Maple Leafs går igenom. Foto: AP Photo/Alamy & Bildbyrån/Jesper Zerman

Från topplag i NHL – till sist i Eastern Conference.

Toronto Maple Leafs har inte alls stått att känna igen under säsongens första månader. Inför nattens bortamöte med Columbus Blue Jackets är det bara fyra lag i ligan som spelat in färre poäng. Leafs står noterade för 21 poäng på 22 matcher och har släppt in flest mål av alla lag i den östra konferensen.

Det är en stark kontrast till vad som var fallet i fjol. Då spelade den klassiska klubben in 108 poäng, fjärde mest i ligan, och toppade tuffa Atlantic Division. Den drastiska skillnaden mellan fjolåret och starten på den här säsongen har lett till starka reaktioner. Media i Toronto har inte varit nådiga i sin kritik av lagbygget. Alla, från general managern Brad Treliving till spelarna och till och med assisterande tränare, har hängts ut för de bleka resultaten.

Mats Sundin vet alltför väl vad de går igenom.

Han utsågs till lagkapten för Toronto Maple Leafs 1997 och bar C:et på bröstet i tio raka säsonger innan han avslutade karriären med en säsong i Vancouver Canucks. Under den tiden fick han uppleva sin beskärda del av motgångar och en del missade slutspel.

– Du måste lära dig ganska snabbt att bli hårdhudad och kanske inte följa den dagliga medierapporteringen. Annars blir man lite uppäten av alla åsikter om både lag och en själv som individ, säger Mats Sundin när hockeysverige.se träffar honom på HBO Maxs pressträff i centrala Stockholm.

Förlusten av Mitch Marner svider för Toronto Maple Leafs

Sundin, som ska agera expertkommentator för streamingtjänsten under OS-hockeyn i Milano i februari, pekar på flera orsaker till att årets upplaga av Leafs har haft det tungt. Inte minst förlusten av sin interna poängkung Mitch Marner till Vegas Golden Knights i somras.

– Det var om inte deras bästa, så en av deras absolut bästa spelare – i sina bästa år, säger Sundin.

– Tappar man en sån nyckelspelare som i princip har gjort över hundra poäng de senaste fem åren, en spelare som är lika bra utan pucken som med pucken, både offensivt och defensivt, då är det klart att det kommer märkas.

Mitch Marner är saknad i Toronto.

Foto: Matt Slocum/AP/Alamy

Den långa skadelistan har varit ett annat problem för Leafs.

– Tyvärr har de varit skadedrabbade i början på den här säsongen med nyckelspelare som Auston Matthews, Matthew Knies och (Chris) Tanev, en av deras bästa backar. Målvakterna har också varit skadade så det har varit olika omständigheter som jag tror gör att de haft en tuff start.

”Om Toronto gör det, då är det katastrof”

Trots det prekära läget är Sundin inte orolig för sin tidigare klubb. Han tror att spelarnas erfarenhet och rutin kommer att hjälpa dem att lösa situationen.

– Jag tror att de är ganska luttrade nu. Många av dem har ju varit där i många år. Man vet vad det är för typ av klimat. Det är ju verkligen hockey-Mecka i världen och det finns ju ett enormt intresse för Toronto Maple Leafs i hela Nordamerika och framförallt i Ontario och i Toronto. Jag tror man lärt sig det och de har ett tillräckligt bra lag för att nå slutspel om alla är friska. Får de bara ihop truppen och alla är tillbaka och spelar så tror jag att de kommer lyfta sig.

Men i ett sånt här utsatt läge då, när det går tungt, som ledare i laget, vad försöker man göra?

– Det gäller att man ser till att man har en bra vardag, en bra arbetsmiljö och kan blockera ut bruset. I Torontos fall är det ett brus som är hörs högre och det är mer än i andra klubbar. Om Tampa eller Florida förlorar tio matcher i rad är det inte så många som bryr sig. Men om Toronto gör det, då är det en katastrof. Så att blockera ut det och se till att man jobbar på de saker man bör göra som lag. Se till att man har en bra atmosfär när killarna kommer till rinken och när man umgås. Det tror jag är viktigt.

Mats Sundin ser William Nylander som föredöme

Han pekar ut lagets svenska toppforward William Nylander som ett föredöme på att hantera pressen.

– Både förra året och i år har han haft en väldigt bra start på säsongen. Man måste komma ihåg att man är en professionell ishockeyspelare och trots att laget har problem gäller det att man gör sitt jobb, vilket killarna också har betalt för. Det tycker jag William har lyckats med. Jag tycker han visar en väldigt bra, väldigt professionellt genomförd säsongstart. Sen kan han inte göra allt.

William Nylander är spelare som alla har en åsikt om, vare sig det är positivt eller negativt. Själv framstår han som totalt obrydd av vad folk tycker och tänker om honom, en teflonmentaliet som Sundin menar är nödvändig.

– Ja, det måste du ha för att överleva i en sådan marknad som Toronto. Börjar man ta åt sig det som skrivs, både vad gäller laget eller personligen, då blir det jobbigt.

William Nylander har haft en produktiv start på NHL-säsongen. Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images

Sundins tidigare lagkamrat, den tjeckiske backen Tomas Kaberle, kom nyligen med förslaget att spelarna borde gå ut och festa tillsammans för att stärka lagandan. Detta i en intervju med Leafs Morning Take.

Sundin skrattar gott åt förslaget, men vet inte om han tror att det är lösningen.

– Jag vet inte om jag skulle säga festa, men det hänger ihop med det jag sa. Det är viktigt att man har en bra sammanhållning och ibland kan det vara så att när man som lag går igenom tuffa perioder, förlorar mycket matcher eller förlorar viktiga matcher. Har man då rätt karaktär i omklädningsrummet och rätt värderingar och man bryr sig om laget så kan det faktiskt stärka en och göra att man kommer ur det och är ett bättre lag till och med. Det är en lång säsong.