Anze Kopitar har levt hockeydrömmen i Los Angeles, vunnit Stanley Cup och tjänat stora summor som superstjärna.

Men det har inte alltid varit så. För Hockeysverige berättar Mats Hallin hur Kopitar hade det när han kom till Södertälje för 20 år sedan.

– Kontraktet var inte något märkvärdigt. Han var inte 18 år då och hade ingen bil, men jag känner en cykelhandlare här i stan så jag köpte en cykel åt honom, säger Hallin.

Anze Kopitar lyfter pokalen 2014. Bredvid honom är Mats Hallin, som tog honom till Södertälje för 20 år sedan.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

I natt lämnade Anze Kopitar beskedet att hans 20:e säsong blir hans sista. Han debuterade för Los Angeles Kings säsongen 2006/07 och har allt sedan dess tillhört samma organisation. Sedan säsongen 2016/17 har han dessutom varit Kings kapten. Innan Kopitar åkte över till USA 2006 gjorde han dessutom två säsonger med Södertälje. General Manager för SSK var då tidigare Stanley Cup-mästaren med New York Islanders, Mats Hallin.



– Det var Per Nygårds som åkte ner och spanade på honom i Slovenien. När Per kom hem sa han ”Det här är hur bra som helst”, berättar Mats Hallin för hockeysverige.se och fortsätter:

— Vi tog upp honom hit och under första träningen fick man ståpäls och vi förstod att det här var något utöver det vanliga. Han var ödmjuk och spelsinnet var redan då bra. Det var inget snack om saken. En sådan kille som hjälper våra spelare att bli bättre skulle vi såklart ta till svensk hockey.

— Hans morfar, farmor och farfar var här. Jag tror att hon var lärare så Anze studerade på distans. Han jobbade med det efter träningarna.

”Jag köpte en cykel åt honom”

Mats Hallin och Södertälje skrev direkt kontrakt med Kopitar.



– Kontraktet var inte något märkvärdigt. Han var inte 18 år då och hade ingen bil, men jag känner en cykelhandlare här i stan så jag köpte en cykel åt honom.

– Lägenheten var i Geneta, vilket är ett lite tufft område, men han trivdes bra. Vi möblerade upp lägenheten så gott vi kunde. Bland annat fick han min svärfars skinnsoffa och han tyckte att det blev bra.

– Det var så coolt med den där skinnsoffan. Soffan var jättefin, men var av det gamla stuket.

– Jonas Andersson sov över i ”Kopis” dagrum ibland i stället för att åka hem när han spelade i Södertälje. Några grannar, syrianer, hjälpte till med några kristall lampor. Jag kommer också ihåg att vi förhandlade oss till mat på en restaurang ute i Geneta så han kunde äta mat där.



Anze Kopitar draftades i första rundan 2005.



– Han åkte aldrig över till draften. Alla vi andra stack över. Niclas Bergfors blev draftad i första rundan liksom Anze Kopitar. Tom Wandell draftades i femte, så vi hade tre ganska höga drafts från Södertälje det året.

– Anze var först med i juniorlaget hos oss och kom sedan upp i A-laget. Så otroligt fin kille och ni ser vart det har burit hän.

Anze Kopitar.

Foto: Bildbyrån

Du som spelat i NHL och även scoutat under många år, kunde du redan då se att hans spelstil skulle passa bra i NHL?

– Jag tror inte det var någon som inte såg det. Jag hade bra kontakt med Dave Taylor som var GM i Los Angeles. Han frågade ganska mycket om honom. Det skulle också visa sig att Los Angeles kom att drafta honom som elfte ”pick”. Det är också därför han har nummer elva.

– Att han sedan skulle bli en superstar var det såklart ingen som kunde förutse, men klart man såg att han skulle bli en bra hockeyspelare. Nu kom han från Slovenien så det var ändå lite intresse för honom, men hade han varit i något av Kanadas juniorlag hade han säkert varit en högre draft.

– Det var många osäkra med argumentet att Slovenien hade fått fram någon sådan lirare tidigare.

Ser en likhet med Anton Frondell

Vad ser du är hans storhet på isen?

– Spelsinnet. En tvåvägscenter som spelar ansvarsfullt. Jag ser en viss likhet med Anton Frondell i Djurgården som vi (Chicago) har draftat.

– Stor och precis som Kopitar är Frondell bred och stabil på rören. Bra händer och lagmoralen, hur han gör andra bättre.

– Dessutom hade han ett bra skott, vilket vi såg direkt. Handledsskottet var också något utöver det vanliga.

Anze Kopitar är kapten för Los Angeles Kings.

Foto: Bildbyrån

Anze Kopitar lämnade Södertälje 2006 och Mats Hallin har inte haft så mycket kontakt med honom efter det.



– Inte så mycket. Vi har väl sagt hej till varandra vid några tillfällen. Jag har haft mer kontakt med hans pappa (Matjaz Kopitar) som är scout för Los Angeles Kings.

– Sedan är det många som vill ha en relation med Anze. Jag har gjort min del. Pelle Nygårds var juniortränare och fostrade honom under tiden i Södertälje. Lasse Cederström var hans agent från början. Sedan bytte han agentur, vilket jag kan tycka var lite sådär, men jag antar att det var av lite olika anledningar.



Nu ska alltså Anze Kopitar avsluta sin karriär efter säsongen 2025/26 som 38-åring. Då med minst två tunga diamantringar runt fingrarna.



– Det är bra att få avsluta genom själv göra det valet, vilket jag tycker är stort. I stället för att skador sätter stopp.

– Den här killen får åka igenom hela säsongen och bli firad på olika ställen för det han har gjort. Det är kanon och han har säkert en miljard på banken så han klarar sig, avslutar Mats Hallin med ett skratt.

Source: Anze Kopitar @ Elite Prospects