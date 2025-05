Marcus Pettersson var lagkamrat med Sidney Crosby i Pittsburgh i fem år.

I kväll ställs svensken mot superstjärnan för första gången i karriären – och är förberedd på en tuff kamp.

– Han är även en av dom mest tävlingsinriktade jag har spelat med, säger Pettersson till hockeysverige.se.

Marcus Pettersson ser framemot mötet med vännen Sidney Crosby.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Tre Kronor mot Kanada i Avicii Arena.

Crosby mot Pettersson.

Markström mot Fleury/Binnington.

Hallam mot Evason…

Det går att plocka ut hur många matchen i matchen-dueller som helst och förväntningarna är stora på det som komma skall i kväll i hockey-VM.

– Jag har höga förväntningar på den matchen, säger Marcus Pettersson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är en stor match och det ska bli riktigt roligt att spela inför ett kokande Avicii, precis som det varit under hela turneringen. Det ska bli jättehäftigt.

Pettersson är också imponerad av det publiken bjudit på under Tre Kronors matcher.

– Inramningen har varit bra. Det är lång turnering med många matcher, men det har sett riktigt bra ut och känts som vi har fått med oss publiken i matcherna.

”Det finns inga dåliga lag”

Vad har ni gjort bra och mindre bra under turneringen som du ser det?

– Vi har haft en bra kontroll i dom flesta matcherna. Haft pucken mycket. Målvaktsspelet har varit grymt dom gånger målvakterna har blivit testade. Det har känts jäkligt bra.

– Det vi kan göra bättre… Svårt att säga, men starterna har vi ibland varit lite halvmissnöjda med. Jag tycker ändå att vi har kommit in i matcherna på ett bra sätt. Kanske att vi ändå varit på utsidan lite mycket just i början på matcherna.

– Samtidigt är det inget som varit direkt dåligt utan vi har haft en bra kontroll ju längre matcherna gått.

Trots matcher mot Slovenien, Frankrike och Österrike har inte Marcus Pettersson haft några problem att motivera sig när pucken släppts.

– Det finns inga dåliga lag och är ett VM på hemmaplan så det är inte svårt att motivera sig då.

– Det är svåra matcher och, som jag sa, vi har haft mycket puck och att ta sig på insidan och attackera… Lag som Österrike har då gjort det sjukt bra och utmanade oss i den matchen.

Inga problem att gå in i duellerna framför kassen trots ledning med 4–0 mot Slovenien?

– Nej, inga problem. Alla lag vi mött har varit väldigt desperata, täckt mycket skott och försvarat sig på ett grymt sätt.

– Sloveniens målvakt, jag tror att vi avlossade 60 skott mot honom… Det har varit roliga matcher och kul att se hur dom offrar sig för sitt landslag, vilket vi också gör, så motivationen är det inget fel på säger Marcus Pettersson med ett leende.

Marcus Pettersson.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Möter Crosby – för första gången

Marcus Pettersson spelade för Pittsburgh mellan 2019 och 2025. Där spelade han med bland andra Sidney Crosby som han nu, för första gången i karriären, ställs mot i Kanada-matchen.

– Det ska bli jättekul och väldigt kul att han är här. Han drar till sig ett stort intresse kring turneringen. Man märker det på unga pojkar och tjejer som är här kollar. Jag får också många frågor om honom.

– Kanada har ett bra lag, men det har vi också. Jag möter dessutom många av deras spelarna till vardags där borta så det ska bli en sjukt rolig och inspirerande match.

Vad är det unika med hockeyspelaren Sidney Crosby?

– Många grejer är unika. Sättet han kan göra mål på är otroligt imponerande. Han kan göra mål på många olika sätt. Åka runt en spelare, dribbla upp en spelare på läktaren eller gå in och ”kötta” framför mål.

– Han är en av vassaste spelarna jag har sett runt mål. Att kunna vara där i avgörande lägena och få en klubba på en puck eller hitta en retur är imponerande.

Patric Hörnqvist upplevde Sidney Crosby som minst lika viktigt i omklädningsrummet, håller du med honom om det?

– Ja, han är mån om och bryr sig om alla som är i omklädningsrummet. Han är en storstjärna och har varit det sedan han var 14 år. Ödmjukheten i hans agerande och spel är inspirerande.

– Han är även en av dom mest tävlingsinriktade jag har spelat med. Tävlingsdjävulen finns där inom honom och samtidigt är han bra på att dra med sig alla på spåret. Han går i bräschen, vill att alla ska ta rygg på honom och han omfamnar den rollen. Det är också lätt att ta rygg på en sådan kille.

Marcus Pettersson och Sidney Crosby tillsammans i Pittsburgh.

Foto: Christinne Muschi/AP/Alamy

”Publiken kommer bli nyckeln för oss”

Blir det lätt så att vi i media lägger för mycket fokus på en enskild spelare med tanke på det lag Kanada har på plats här i Stockholm?

– Det är försåtligt. Som jag sa så har han varit i fokus hos media i sedan han var 14 år. Klart att det då fortfarande blir mycket fokus runt honom. På gott och ont för honom såklart. Jag tycker ändå att han hanterar det där på ett grymt sätt.

– Som du säger har Kanada ett grymt lag, vilket vi vet om, och jag tror inte att jag fått någon fråga om Nathan MacKinnon trots att han är en av bästa spelarna i ligan just nu. Vi kommer inte fokusera på enbart någon enskild spelare utan på laget.

Vad blir nyckeln om ni ska vinna guldet?

– Det gäller att vi hittar ett extra steg i vårt spel. Jag tycker att vi redan har hittat en bra grund och det finns många bra tendenser. Det blir många matcher där vi har mycket puck så nu gäller det att vi hittar den där extra ”edgen” och i avgörande lägen ha lugnet över oss.

– Vi vet att det kommer bli mer tryck framöver ju viktigare matcherna blir och jag tror att publiken kommer bli nyckeln för oss.