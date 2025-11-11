Både Leo Carlsson och William Nylander har fått flygande starter på säsongen.

Just nu taktar bägge spelarna mot att slå ”Kenta” Nilssons svenska poängrekord i NHL – och Viaplays expert Mattias Norström tror att båda har chansen att slå det 44 år gamla rekordet.

– Jag tror att han triggas av det, säger Norström om Nylander.

Mattias Norström tror att både Leo Carlsson och William Nylander har chansen att slå ”Kenta” Nilssons svenska poängrekord i NHL.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Två svenska spelare har varit några av ligans största utropstecken under upptakten av NHL-säsongen.

20-åriga Leo Carlsson har tagit ligan med storm under hösten och ligger på en andraplats i NHL:s poängliga med sina 25 poäng (10+15) på 15 matcher för Anaheim Ducks.

William Nylander inte ligger långt därbakom med 23 poäng (8+15) på blott 13 matcher för Toronto Maple Leafs.

– När det gäller Leo har vi alla vetat om att han är den här talangen som ska bli något stort, men att redan kunna ta det här steget så här ung är väldigt imponerande. Jag blev väldigt imponerad av honom i Four Nations, även om det var under en väldigt begränsad tid, där man såg att han hanterade nästa steg framför allt när det kommer till tävlingsnivån, säger Viaplays expert Mattias Norström.

I fallet med William Nylander har den svenske storstjärnan ligans tredje högsta poängsnitt den här säsongen (1,77), bara slagen av poängligaledaren Nathan MacKinnon (1,81) och Mark Stone (2,17).

– Han har verkligen visat att han är starkt mentalt. Det kom tidigt en kritik mot honom, men han har visat att den bara rinner av honom och han fortsätter att spela hockey på sitt sätt. Hittills har han visat att han klarar av att ta ett ännu större ansvar. Samtidigt kommer Nylander i en marknad som Toronto bli bedömd hårdare på hur han hjälper laget att nå framgång än sin personliga poängproduktion. De väntar bara på sin Stanley Cup och jag tror att Toronto är ganska ointresserade av att ha en poängkung om de likväl åker ut i första rundan av slutspelet, säger Norström.

”Levererar på absolut toppnivå i NHL”

Ser man till den gångna veckan var Leo Carlsson en av ligans absolut främsta spelare och prisades i går som ligans tredje stjärna av NHL. Detta efter att han producerat nio poäng, fördelat på fem mål och fyra assist, på fyra matcher.

– Det har flutit på bra för honom de senaste matcherna och han får ett väldigt bra kvitto på att han kan leverera på den här nivån. Nu levererar han på absolut toppnivå i NHL, säger Norström.

Viaplay-experten lyfte fram Carlsson som sin svenska genombrottskandidat inför säsongen – och så här långt får man säga att ”Notan” haft rätt.

– Det är svårt att sia i framtiden, men han har haft den här invänjningstiden i NHL och jag tycker att han har blivit bättre och bättre. Nu får han också rollen i laget där han får spela första powerplay, spela viktiga minuter och är på isen i slutminuterna av matcherna. Steg för steg har han tagit de kliv som toppspelare behöver ta för att nå framgången.

Leo Carlsson har gjort succé den här säsongen.

Foto: Kiyoshi Mio/Imagn Images/Bildbyrån

”Det fanns ett litet frågetecken”

William Nylander har varit en av Sveriges bästa spelare i NHL de senaste åren och varit en toppspelare i ligan med sitt Toronto Maple Leafs, där han denna säsong fått ta ett större ansvar sedan storstjärnan Mitch Marner lämnat klubben för spel i Vegas Golden Knights.

– Det fanns ett litet frågetecken kring hur Toronto och William skulle hantera tappet av Mitch Marner, framför allt i powerplay där man gjorde mycket poäng. Även om (Matthew) Knies och (John) Tavares är skickliga spelare så skulle jag inte vara förvånad om poängtakten skulle sakta ned, men tvärtom har han ju visat att han går ganska obrydd i den här stora pressen som finns i Toronto. Han gör sin grej och det är imponerande med William. Han är stark mellan öronen. Toronto har inte fått en flygande start och då vet man ju direkt hur tongångarna börjar gå, men han hjälper laget på det han gör bäst: genom att vara en ren poängmaskin, säger Norström.

När det gäller Leo Carlsson ar 20-åringen som mest gjort 45 poäng på en säsong, vilket han gjorde under fjolårssäsongen med Anaheim. Den noteringen tror Mattias Norström att den unge värmlänningen kommer att fullkomligen pulverisera denna säsong.

– Med den här inledningen som han haft på säsongen är mina förväntningar att han ska ligga på strax över en poäng per match. Så någonstans mellan 80 och 95 poäng är en realistisk förväntning. Sedan är han både en målskytt och framspelare så går man alltid i stim – och det är också en utmaning för dessa unga spelare. Det är inga problem om det inte blir några problem i tre matcher, men blir det sex-sju matcher så kommer hjärnspökena in. När det gäller Leo så förväntar jag mig som sagt att han ligger på runt en poäng per match, men för mig är det också lite avhängt på Anaheim. Fortsätter laget att ha en riktigt bra säsong så finns det alla möjligheter att han lyckas med något extraordinärt.

William Nylander öser in poäng.

Foto: Sammy Krogan/AP/Alamy

Leo Carlsson och William Nylander kan slå ”Kenta” Nilssons poängrekord

Något extraordinärt är precis vad Carlsson, tillsammans med Nylander, är på väg mot just nu.

Det är alltjämt en lång bit kvar av säsongen, men i skrivande stund taktar både Carlsson och Nylander mot att slå ”Kenta” Nilssons poängrekord för flest antal poäng av en svensk spelare under en och samma säsong. ”Mr. Magic” gjorde 131 poäng säsongen 1980/81 för Calgary Flames och närmast sedan dess har Peter Forsberg varit med 116 poäng på 82 matcher för Colorado säsongen 1995/96.

Just nu taktar Carlsson mot 137 poäng på 82 matcher, så… Finns det en chans att han slår det 44 år gamla rekordet redan den här säsongen?

– Det finns en chans, men för dessa unga spelare kommer alltid utmaningen i januari och februari när den riktiga ”grinden” börjar. Då gäller det att orka med mentalt i ”vardagsmatcherna” och fortsätta hålla den höga nivån. Fortsätter Anaheim att leverera som lag som pushar på mot ett slutspel och fortsätter att rada upp segrar… Ja, då finns det absolut en möjlighet, säger Mattias Norström.

Han tror också att William Nylander har chansen att skriva in sig i historieböckerna den här säsongen.

– Absolut. William verkar vara en sådan som tävlar väldigt mycket med sig själv och han har nog skyhöga krav på sig själv att leverera. Jag gissar att han är intresserad av det där rekordet och jag tror att han kan triggas av det. Han har absolut kapaciteten att slå rekordet.