Gör succé: ”Vill visa att jag är värd en ny chans i NHL”

Isak Rosén dominerar i AHL. Efter en säsong där svensken har hugg på poängligasegern i farmarligan siktar nu talangen mot en ny NHL-chans.

– Klart att jag är lite besviken eftersom om man tror att man platsar vill man också vara där. Det är bara att ta det som tändvätska, säger talangen till Hockeysverige.se

Foto: Jonathan Tenca/CSM/Sipa USA & Ronnie Rönnkvist.

Är det dags för den första svenska spelaren att vinna AHL:s poängliga? I alla fall är det inte alldeles omöjligt eftersom tvåa i poängligan just nu ligger tidigare Leksandsspelaren Isak Rosén. Under sina 49 matcher med Rochester har han svarat för 26 mål och totalt 50 poäng. Leder gör San José Barracudas Andrew Poturalski med 21 mål och totalt 51 poäng på 47 matcher.



– Jag tycker att jag har spelat bra och varit konsekvent egentligen hela tiden, svarar Isak Rosén då hockeysverige.se frågar honom om hur han ser på sin säsong i Rochester.

– Efter jul kom produktionen i gång ännu mer med en massa mål under en tid. Sedan har jag bara försökt rulla vidare på det. Bra självförtroende och har försökt jobba med ”mindset:et” att jag vill visa att jag är värd en ny chans i NHL.



Att Isak Rosén ligger tvåa i hela AHL:s poängliga är inget som direkt uppmärksammats speciellt mycket.



– Jag vet inte… Lite grann såklart, men inger jag tänker på för mycket. Det är 20 matcher kvar så det gäller att ligga i.



Det är ingen svensk som vunnit AHL:s poängliga tidigare…

– Nähä? Då kanske jag ska vara den första, skrattar Isak Rosén och fortsätter:

– Klart att det är kul, men framför allt tänker jag på att det är något jag bidrar med till laget. Att jag bidrar med mål och assist i varje match. Det är jag glad över att jag har gjort under säsongen. Att jag sedan är tvåa i hela ligan är ett bra kvitto på det.

Har sällskap av JVM-svenskarna: ”Vet själv hur det var när jag kom över”

Isak Rosén är inte ensam svensk i Rochester. I laget spelar även Anton Wahlberg och Noah Östlund.



– Båda har börjat spela riktigt bra efter jul. Jag vet själv hur det var när jag kom över och var 19 år, att det tar lite tid att komma in i allt, livet utanför och spelet på isen. Jag tycker verkligen att dom hittat rätt senaste tiden.

– Noah har dessutom fått en väldig fin utdelning senaste tiden, så det är riktigt kul.



Med dina 21 år är du äldst av er tre, är du pappan för dom här killarna?

– (Skratt) Jag försöker hjälpa lite, men dom klarar sig bra själva.

Noah Östlund i Rochester.

Foto: Jonathan Tenca/CSM.

Isak Rosén debuterade i NHL redan förra säsongen. Då blev det totalt sju matcher. Den här säsongen, trots fina prestationerna i AHL, har det bara blivit två matcher för honom.



– Klart man alltid vill ha mer. Jag tycker att jag känner mig redo. Först var det en match där jag inte fick så mycket speltid. Sedan var jag nere ett tag för att komma upp en match igen.

– Det har varit lite snabba ryck då jag varit uppe där och jag tycker det är svårt att komma upp en match i taget. Jag har inte riktigt fått ut vad jag velat på dom matcherna. Det är helt enkelt upp till mig att göra det bättre nästa gång.

Isak Rosén dominerar i AHL: ”Till slut kommer chansen komma”

Känner du en besvikelse över att inte fått fler chansen ännu eller har du bara fokus på att ta dig upp till NHL igen?

– Klart att jag är lite besviken eftersom om man tror att man platsar vill man också vara där. Det är bara att ta det som tändvätska.

– Jag kan bara göra det så bra jag bara kan varje dag. Till slut kommer chansen komma. Det är bara att fortsätta, inget annat jag kan göra. Jag är inte för besviken och det är bara att jobba vidare varje dag.



Har man sagt något om vad som krävs av dig för att ta dig in i NHL?

– Lite att jag ska ta för mig mer när jag kommer upp där. Visa direkt att ”här är jag, jag platsar här” och allt sådant. Kanske också vara lite mer fysisk i vissa lägen. Det är i alla fall några grejer dom gärna vill se.

Isak Rosén har gjort flera J-landskamper för Sverige – när kommer debuten för Tre Kronor?

Foto: Bildbyrån.

Bästa svensk i AHL just nu, börjar du till och med fundera över spel med Tre Kronor framöver, vi har ju ett VM på hemmaplan snart?

– Nej, det vet jag inte. Jag tänker bara dag för dag. Köra på och sedan får jag se vad som händer. Jag fokuserar på att bli bättre varje dag och allt sådant, så landslaget är inget jag tänker på allt för mycket.



Vad har du utvecklat mest sedan du kom till Buffalos organisation?

– Om man ser till alla tre åren har jag ökat poängmässigt alla tre säsongerna. Framför allt är det att jag vinner mer närkamper och då får mer puck som jag tagit stora kliv i. Inte minst förra säsongen.

– Det tycker jag var något som tog mitt offensiva spel till nästa nivå. Jag har blivit mer en tvåvägsspelare, en som kan spela åt båda hållen och ha mer puck.

– Den här säsongen har jag redan gjort fler mål än den förra. Det visar väl på att jag blivit större, starkare, mognare och allt sådant. Framför allt är det ändå att jag har blivit bättre på att vinna närkamper, avslutar Isak Rosén.