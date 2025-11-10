För Filip Forsberg och Nashville Predators väntar två heta matcher mot Pittsburgh Penguins i Stockholm.

Att få spela Global Series i hemlandet Sverige är något som den svenska stjärnan har längtat efter.

– Det ska bli fantastiskt roligt och något som jag hoppats på och drömt om egentligen sedan jag vetat att NHL kommer till Sverige, berättar Filip Forsberg för hockeysverige.se.

Filip Forsberg ser fram emot veckan i Sverige. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

På fredag kommer NHL till stan. Det vill säga till Stockholm och ett dubbelmöte mellan Nashville och Pittsburgh. Raden av skadade svenska spelare från dom båda lagen har nu blivit ganska lång, men en som kommer spela – om inte något händer närmsta dagarna – är Filip Forsberg från Åkerö i Leksand.

– Det ska bli fantastiskt roligt och något som jag hoppats på och drömt om egentligen sedan jag vetat att NHL kommer till Sverige, berättar Filip Forsberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Framför allt att det blir extra speciellt i Sverige med familjen och många vänner som kan vara på plats.



Kan det även bli så att du kommer känna en extra press att folk vill se dig leverera?

– Nej, egentligen inte. Klart att det vore väldigt kul att spela bra och framför allt vinna. Det är ändå mest roligt, en möjlighet, och kanske sista chansen att få spela på svensk mark. Jag ska bara försöka njuta så mycket som möjligt av det.

– När jag väl är där vill jag såklart inget annat än att vinna och såklart också spela bra inför svenska folket, men först och främst ska jag bara gå ut och riktigt njuta.

Hyllar motståndet: ”Ett klasslag”

Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Erik Karlsson… Det är ett okej lag ni möter också.

– Pittsburgh har varit riktigt bra den här säsongen, haft en liten omstart och gjort en bra start på säsongen. Klart att det är ett klasslag.

– I NHL finns det inga dåliga lag utan alla kan slå alla vilken dag som helst. Klart att kollar man på pappret så har dom några lysande stjärnor i framför allt dom tre du nämnde.

Sidney Crosby blir ett stort hot att hålla koll på för Forsbergs Nashville.

Foto: Bildbyrån

När väl pucken släpps, blir det ändå som ”en vanlig hockeymatch” trots att den spelas i Sverige?

– Det blir lite både och såklart. Vanlig match är det såklart och när väl pucken släpps kommer det vara på blodigt allvar.

– Allting runt omkring kommer vara speciellt för framför allt mig. Förhoppningsvis kommer dom andra i laget känna likadant efter ett par dagar i Sverige. Klart att det blir extra speciellt.



Blir du lite lekpappa för övriga laget och får rådda upp saker att göra runt om själva hockeyn?

– Lite grann, men (Adam) Wilsby har faktiskt tagit ett ganska stort ansvar med det där. Där vill jag ge honom ordentlig cred eftersom han har tagit det mesta av det där.

– Han är därifrån och har lite bättre koll och kontakter än vad jag har. Jag är väl med och försöker bidra med det jag kan i alla fall.

Forsberg om formen: ”Lite trögstartat”

Nashville har haft en tuff säsongsinledning, men Filip Forsberg ser ändå en del ljusglimtar trots att laget är på en total 30:e plats av 32 lag i ligan.



– Det har varit okej. Stundtals bra. Stundtals mindre bra. Vi har haft svårt med målskyttet, än så länge, precis som förra säsongen. Vi gjorde fyra mot Vancouver, annars är det 2–2, 3–1 och så vidare.

– Offensivt har det varit lite så där, men defensivt tycker jag det ser bättre ut än förra säsongen. Alla matcher kommer ner till att avgöras sista minuten. Antingen kvitterar vi och tar det till förlängning eller som mot Philadelphia när dom gjorde mål i tom kasse.

– Så där har starten varit poängmässigt, men jag tycker att vi har spelat bra och förtjänat mer poäng, men det kan man ju alltid säga.

Filip Forsberg är en av Nashvilles allra viktigaste spelare.

Foto: Bildbyrån

Filip Forsberg har så här långt svarat för sju mål och totalt 13 poäng på 17 matcher för sitt Nashville.



– Min säsong har varit lite lika, men senaste matcherna har känts riktigt bra. Lite trögstartat, men förhoppningsvis kommer min bästa hockey nu. Framför allt med tanke på att vi ska hem till Sverige nu.

– Det har blivit bättre och det känns som jag kommer i gång mer och mer.



Kan det rent av vara skönt för laget att åka i väg en sväng, bryta mönstret, när säsongen inte inletts på bästa sätt?

– Ja, det tror jag kan vara bra. Vi var i Prag för något år sedan, men då började vi säsongen där, vilket var lite skillnad. Då hade vi även en del av träningslägret på andra sidan så precis som du säger kan det här bli en jäkligt rolig resa och komma ihop ännu mer.

– Vi har några dagar i Sverige innan matcherna börjar så då har vi möjligheten att ha lite roliga middagar, skoj med boysen och träna. Förhoppningsvis kommer vi tillbaka efter två segrar, vilket kan vara bra för självförtroendet. Tajmingen på den här resan kommer bra.



