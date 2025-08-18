En match för livet: ”Något alla har en koppling till”

Filip Forsberg och bandet Bolaget har gått ihop. NHL-stjärnan har samlat ihop ett stjärntätt lag som kommer att spela en välgörenhetsmatch i Leksand till helgen.

– Det ska vara fest och en fantastisk dag i glädjens tecken för ett välgörande ändamål, berättar Forsberg för Hockeysverige.se.

Filip Forsberg och Bolaget arrangerar ”En match för livet” i förmån för Börje Salmings ALS-stiftelse och Barncancerfonden. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Den 23:e augusti spelas ”En match för livet” i Tegera Arena. En match mellan bandet Bolaget och Team Filip Forsberg. Ett välgörenhetsprojekt som stöttar Börje Salmings ALS-stiftelse och barncancerfonden. ”En dag när NHL-stjärnor, musik och gemenskap förenas för att göra skillnad på riktigt.”



Bland artister och NHL-spelare som kommer närvara kan nämnas, Filip Forsberg, Mattias Ekholm, Elias Lindholm, Calle Järnkrok, Emil Heineman, Viktor Arvidsson, Adam Wilsby, Patric Hörnqvist, Nils Åman, Felix Unger Sörum, Isak Rosén, David Lindgren, Philip Broberg, Behrouz Badreh, Michael Nylander med flera. Domare i matchen: Ulf Rådbjer och Christian ”Fimpen” Eklund,



— Varenda person i världen har en relation till cancer, säger Filip Forsberg då hockeysverige.se får en intervju med honom om hur idén föddes till ”En match för livet”.

— Det var Bolaget som födde idén. Efter att dom slagit igenom och genom allt stöd dom fått framför allt i Dalarna ville dom ge någonting tillbaka.

— Grabbarna i gruppen har ett hockeyintresse sedan tidigare och ville skapa en speciell hockeymatch. Det var också på så sätt jag kom in och då utifrån min koppling till Dalarna och hela biten vi står för borta i Nashville med välgörenhet. Det var lite gemensamma nämnare som kopplade ihop oss.

— För mig var det ingen tvekan alls. Speciellt bygga vidare på det här med hockey i välgörenhetsaspekt, att koppla ihop våra styrkor för att dra ihop så mycket pengar vi bara kan för behövande ändamål.

Del av intäkterna går till Börje Salmings ALS-stiftelse

Vilka är Bolaget?

— Ett svenskt band som slagit igenom senaste tiden. Vi har lite gemensamma kompisar. Även om grabbarna i bandet är lite yngre än jag har vi aldrig spelat mot varandra på hockey plan.

— Bolaget är från Falun och det är just via gemensamma vännerna vi har kommit i kontakt med varandra. Nu har vi träffats några gånger och det är fantastiska grabbar. Grabbar precis som alla andra, som har roligt tillsammans.

Börje och Stig Salming.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

En del av intäkterna kommer gå Börje Salmings ALS-stiftelse där hans bror Stig Salming .



— Framför allt är det för vad Börje gjort för hockeyn, men också det jobb stiftelsen gjort under åren. Vi kände ganska tidigt att det var något vi ville ha med i projektet. Just för att kunna bygga vidare på det ” legacy” som han startade och stiftelsen byggt vidare på efter hans tragiska bortgång för några år sedan.

— På så vis blev det ganska självklart att ha stiftelsen med oss eftersom det handlar om hockey.

”När man hör storys om hur barn drabbas…”

Även om Filip Forsberg aldrig såg Börje Salming spela live har dom båda setts vi något tillfälle.



— Ja, jag har träffat på Börje vid några tillfällen, men jag fick tyvärr inte lära känna honom. Det är mer som hockeyspelare jag minns honom och hur han banat väg för oss alla svenskar.

— Han var en av första svenskarna i NHL och är definitivt än idag en av dom största med tanke på den karriär han hade i framför allt Toronto och hur älskad han är där. Hur viktig han varit för oss alla är något jag inte ens kan sätta ord på.

Elias Lindholm är en av stjärnorna som kommer att ställa upp i matchen. Foto: Ronnie Rönnkvist.

En del av insamlade pengarna kommer oavkortat gå till Barncancerfonden.



— Cancer är, som jag sa, något alla har en koppling till. Givetvis vill inte vi att någon ska få cancer, men när barn får cancer träffar det ännu mer. När man hör storys om hur barn drabbas…, säger Filip Forsberg som tystnar en stund innan han fortsätter:

— Peppar, peppar har jag och familjen varit lindrigt drabbade från cancer, men jag känner folk, bästa kompisar, som förlorat sina föräldrar. I Nashville har vi en nära koppling till sjukhuset i stan där vi gör mycket med välgörenhet för barn, vilket också gjorde det ganska självklart att ta med barncancerfonden i den här välgörenhetsmatchen.

Filip Forsberg och Bolaget bjuder på show

Som småbarnsförälder betyder just Barncancerfonden lite extra?

— Ja, verkligen. Innan vi fick barn såg jag nog på det med helt andra ögon. Nu har det blivit lite av ett uppvaknande. Framför allt då jag besökt sjukhusen i Nashville och sett hur folk som är på sjukhus har det och träffat barn som egentligen inte levt något liv utanför sjukhuset ännu.

— Kanske att vi, förhoppningsvis då, kan vara med och göra livet lättare för barn som drabbats. I långa loppet också bidra till att det finns ett botemedel för cancer och även ALS.

— Det är en ofattbar situation föräldrar hamnar i om deras barn blir sjuka. Något som jag kan relatera mycket mer till nu då jag har egna barn.

Emil Heineman återvänder till Leksand för att spela ”En match för livet”. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad kan publiken förvänta sig?

— En dag i hockeyn och glädjens tecken. Bolaget är ett band med fullt ös. Mitt hockeyspel är väl också fullt ös (skratt). Det är vad man ungefär kan förvänta sig då man kommer till området.

— Arenaområdet kommer öppna för musik innan matchen. Under matchen kommer det vara en helt annan upplevelse än vad det är under en vanlig hockeymatch. Mycket musik med en amerikansk prägel, ”Half time show”. Givetvis kommer vi ordna autografskrivning med spelarna.

— Roligt, mycket roliga grejer och inte den här vanliga serielunken. Det ska vara fest och fantastisk dag i glädjens tecken för ett välgörande ändamål. Det är förväntningarna vi har. Sedan vill vi såklart ha mycket folk på plats för skapa en bra stämning och i långa loppet dra in så mycket pengar vi kan till organisationerna.



Här kan du läsa mer om evenemanget samt köpa biljetter: En match för livet | välgörenhetsmatch



Här kan du läsa mer om Börje Salmings ALS-stiftelse