Svensklaget Vancouver Canucks har inlett säsongen blekt och ligger näst sist i Pacific Division.

Trots det har Elias Pettersson varit en ljusglimt, menar Viaplays expert Mattias Norström.

— Jag är jätteglad över vad jag ser från Elias Pettersson den här säsongen, säger han till Hockeysverige.se.

Elias Pettersson pekas ut som en ljusglimt i Vancouver av Mattias Norström.

Foto: Alamy & Ronnie Rönnkvist

Elias Pettersson x 2, Marcus Pettersson, Tom Willander, Nils Åman, Jonathan Lekkerimäki, Linus Karlsson och Nils Höglander (skadad). Lägg därtill att general managern Patrik Allvin och att både Daniel och Henrik Sedin jobbar i organisationen.

Utifrån det kan man gott säga att Vancouver Canucks är en svenskklubb, men…

Efter 26 spelade matcher ligger bara Vancouver på en 30:e plats av 32 lag, vilket såklart är en stor missräkning.

— Jag tror att Vancouver själva hade högre förväntningar på inledningen, säger tidigare NHL-spelaren Mattias Norström, som idag är expert hos Viaplay.

— Om vi tittar tillbaka lite har de senaste åren ändå tappat (Bo) Horvat och J.T Miller och har nu helt enkelt blivit lite tunna på toppforwardspositionerna. Då blir det ett ännu tyngre lass för Elias Pettersson att dra när det gäller poängproduktion.

— Med tanke på det är jag inte förvånad över deras säsongsinledning eftersom jag tycker att deras kvalitet på toppspelarna faktiskt har gått ner.

Har Vancouver idag ett lag för att ligga högre upp, kanske rent av på en slutspelsplats?

— Jag tycker inte att man har det just nu. Vancouver har inte bredden heller. Om vi tittar på Washington så har de byggt laget på ett annat sätt och har i alla fall fyra riktigt bra backar, nästan sex backar som skulle kunna vara i toppfyrabackpar.

— Där har Washington lagt sin tanke, att ha ett bra förstapass och spelskickliga backar. I Vancouver blir (Quinn) Hughes väldigt ensam i den rollen och med att ha ett bra förstapass.

Elias Pettersson sticker ut trots tunga starten

Elias Pettersson, den äldre, har varje säsong höga förväntningar på sig. Så här långt har han svarat för åtta mål och totalt 22 poäng på 26 matcher.

— Jag är jätteglad över vad jag ser från Elias Pettersson den här säsongen. Han har blivit ifrågasatt mer än de flesta. Då har frågan varit om han skulle komma tillbaka och vara en 100 poäng spelare. Hur gör man då det i så fall?

— Ofta brukar man chansa och tjuva på den offensiva sidan för att få poängen. Där måste jag ge beröm till Vancouvers General Manager, Patrik Allvin. Vid en intervju för ett tag sedan fick han frågan om Elias Pettersson kommer bli en 100-poängsspelare igen. Då svarade han: ”Det enda jag är intresserad av är om Vancouver Canucks blir ett 100 poängslag.”

— Utan att veta känns det som att Elias också fått höra det, att det enda som betyder något är att han gör Vancouver till ett bättre lag. För någon vecka sedan ledde han faktiskt bland forwards i hela NHL flest täckta skott.

— Ingen forward har alltså täckt fler skott än Elias Pettersson. Om du sagt det för två eller tre år sedan hade man tänkt ”va?”.

Mattias Norström är imponerad över just Elias Petterssons inställning och prestation så här långt.

— Att han gör sin resa tillbaka, inte bara till poängen utan även vara den ledande spelaren, där tycker jag att han börjat i rätt ände. Han tar ett mycket större defensivt ansvar och är otroligt viktig för Vancouver nu. Men inte bara för som det var tidigare, poängen han skulle göra framåt, utan han är på isen när de ska stänga matcher och, vilket är mer naturligt för Vancouver, när de ska jaga ett kvitteringsmål.

— De nyttjar honom väldigt mycket i viktiga situationer. Det är inte längre bara i offensiven utan även, som han visat den här säsongen, i defensiven. Vilket jag tycker är jättekul att se eftersom det visar på en mognad hos spelaren.

— Han gick bra ihop med Bo Horvat och producerade den säsongen, så i mina ögon kan han nu bli en mer komplett spelare och kanske kommer tillbaka till 100 poäng, men jag tror att han då behöver en liten annan omgivning än den han har möjlighet att spela med just nu i Vancouver.

I behov av en förstemålvakt

Målvaktsspelet i Vancouver har fått en hel del kritik. Så här långt har fyra målvakter varit i gång där Kevin Lankinen spelat 14 matcher, Thatcher Demko, tolv, Nikita Tolopilo två och Jiri Patera en.

— Precis som Edmonton måste Vancouver få en förstemålvakt. Av alla NHL-lag är det tre, fyra eller fem som inte letar efter en riktig förstamålvakt.

— Vancouvers målvaktsspel har gått hand i hand med lagspelet. Jag kan inte säga att hade de bara haft en bättre målvakt så skulle de vara ett bättre lag. Det här är det klassiska för lag som ligger på den undre halvan och jag tror inte något av de lagen säger ”Oj, vilket målvaktsspel vi har.” Medan jag ibland tycker det är en effekt av lagspelet än hur just den målvakten är.

Coach i Canucks är tidigare storspelaren Adam Foote, som nu är inne på sin fjärde säsongen i klubben, men den första som huvudtränare.

— Frågan är vad man kan klämma ut ur manskapet. Jag tror att det var ett klokt val av Vancouver eftersom han innan var assisterande åt Rick Tocchet så han känner spelarna väldigt väl. Förhoppningsvis.

— Det här är en av de svåraste frågorna även då vi är i Viaplay. ”Kan du gradera coacherna?” Det enda sättet jag skulle gradera en coach är om jag varit med på insidan, hur han behandlar spelarna och driver träningarna. Annars blir det bara en bedömning utifrån hur många poäng laget har.

— Att om man har mycket poäng och är ett vinnande lag måste det vara en bra coaching, men jag är lite försiktig att uttala mig om det där. Med en spelare kan jag se och ge min åsikt. Däremot ser jag ingenting av en coach annat än vad han gör då han står bakom bänken, vilket är en så liten del av coaching.

— Utan för mig handlar det om hur man hanterar individerna i matchsituation. Hur hjälper man spelarna. Bestraffar man? Utmanar man? Stöttar man? Där vet jag inte alls hur han är.

— Där kan jag bara kommentera coacher jag haft och det är inte många av dem kvar längre. Jag kan inte ge någon bedömning av Adam Foote och det är svårt att säga om han gör det bra eller dåligt.

— Utifrån sett blir bedömningen hur många poäng Vancouver har skrapat ihop och då blir väl svaret ”så där”.

Den som byggt laget är Patrik Allvin, hur ser du på det jobb han gjort med Vancouver sedan han klev in som general manager 2022?

— Nu är jag inte uppdaterad på all information där eller hur det ser ut med återväxten. Uppenbart är det inte att det står någon frälsare i porten till organisationen och bara är någon säsong bort. En franchise-spelare som är på väg in i Vancouver som man om två år ser ett resultat av utifrån flera års planering.

— Det är det svåra för Vancouver, att man står och hänger lite i limbo där. Vart är de på väg? I mina ögon har Vancouver två riktiga toppspelare i Hughes och Elias. Sedan faller det ganska ordentligt. Man har många duktiga spelare, men inte för att ta nästa kliv som organisation, avslutar Mattias Norström.