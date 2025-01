Efter skadan – han kan ersätta: ”Är gjuten för mig”

Inte alltför många skador har skapat oro inför 4 Nations för Sverige, men dessvärre har samma lagdel drabbats hårt: Målvakterna.

Nu kommer rapporter som pekar på att Jacob Markström också missar turneringen. Viaplays Erik Granqvist har ersättaren klar för sig.

– Samuel Ersson är ju gjuten för mig. Han är starter i Philadelphia och när han är bra så är han riktigt bra, säger experten till Hockeysverige.se.

Erik Granqvist har Markströms ersättare klar för sig.

Foto: Bildbyrån.

Målvaktssidan med Linus Ullmark, Ottawa Senators, Jacob Markström, New Jersey Devils och Filip Gustavsson, Minnesota Wild, har beskrivits som en riktigt bra och bred lagdel.

Men sedan Sam Hallam tog ut 4 Nations-truppen har saker hänt och skador drabbat två av burväktarna.

I går klev Jacob Markström ut skadad efter en kollision i matchen mot Boston Bruins.

Under dagen kom också beskedet att målvakten blir borta i fyra till sex veckor. Med bara 20 dagar kvar till nedsläpp ser det därför ut som att stjärnan kommer att missa turneringen.

– Enormt tråkigt för Jacob personligen och för Tre Kronor. Han var i toppform och redo att leda laget mellan stolparna i 4 Nations Face-Off om 19 dagar. Det krävs ett smärre mirakel om han ska hinna tillbaka till premiären, 12 februari, och vara tillräckligt frisk för att spela utan att riskera resten av säsongen. Nu får han koncentrera sig på rehab och göra comeback starkare till säsongsavslutningen med New Jersey Devils i jakten på Stanley Cup, säger Eric Granqvist.

Dessutom är Linus Ullmark ett frågetecken, samtidigt som Filip Gustavsson, som spelar för ett av NHL:s stora succélag, sett formen gå nedåt betänkligt den senaste tiden.

”Det är extremt tråkigt”

För Hockeysverige berättar Viaplays NHL-expert med stor målvaktsexpertis – Erik Granqvist, vidare om sina tankar kring den nuvarande situationen.

– Det som händer nu med Markström och Ullmark är väldigt oroande. Jag lider med killarna och det är extremt tråkigt för killarna, inte minst nu när Jacob fick den smällen över knät, säger han.

Granqvist berättar vidare om hur båda var i rasande god form i december månad och att målvaktssidan egentligen är en absolut styrka för Sverige.

– Den är femstjärnig. Vi får hålla alla tummar men det är ju väldigt osäkert med tanke på skadorna de har. Jag träffade Linus (Ullmark) i studion när vi var i Ottawa under JVM och han var förhoppningsfull om att han skulle vara med. Men än är han inte i spel och som han sa, för att det inte ska bli värre gäller det att ta den tid han behöver.

På ena sidan vågskålen finns att få de skadade spelarna redo för en stor turnering, som är viktig för alla inblandade. Men det finns också andra alternativ som gjort ett fullgott intryck i NHL.

”Han är gjuten för mig”

Erik Granqvist lyfter fram två.

– Samuel Ersson är ju gjuten för mig. Han är starter i Philadelphia och när han är bra så är han riktigt bra, han är gjuten som jag ser det och har visat toppform säger han och går vidare till SHL:s bästa målvakt säsongen 2023/24.

– Marcus Högberg har varit enormt bra de matcher han har stått. Dels det man kan se med blotta ögat, ett självförtroende och en stor stabilitet i sitt spel. Men sen har han också varit enormt bra på att rädda puckar man inte väntas rädda.

Experten lyfter fram det statistiska värdet ”Goals saved above expected”. Där är Marcus Högberg med sina 7,2 räddade mål mer än det förväntade, över antalet insläppta på sex.

Så på sex starter i NHL för New York Islanders, har han räddat fler förväntade mål från att gå in än vad han har släppt in mål.

Ett värde som man inte ser på så många andra målvakter i NHL. Connor Hellebuyck, som spelat 38 matcher och släppt in 77 mål, har räddat 27,2 förväntade insläppta mål.

– Där är han näst bäst i ligan. Kikar man på hans stats är han absolut i pipen ifall både Markström och Ullmark är borta, men vi håller tummarna för att det inte behövs.

Svaret behöver inte vara långt bort. På söndag kväll gästar förbundskapten Sam Hallam Viaplays NHL-studio och då kan vi få svar.