35-åringen kallas in som ersättare – efter frakturen

Drew Doughty ersätter Alex Pietrangelo i Kanadas 4 Nations-trupp.

Den 35-årige LA Kings-backen kallas in bara dagar innan nedsläpp mot Sverige.

– Jag har haft det här i mitt huvud sedan jag kom tillbaka, säger han enligt NHL.com.

Drew Doughty och Alex Pietrangelo. Foto: Bildbyrån (montage).

I slutet av januari kom beskedet att Alex Pietrangelo tvingats kasta in handduken inför 4 Nations Face-Off. Nu, med tre dagar kvar till nedsläpp, meddelar Kanada att det blir 35-årige Drew Doughty som kallas in som ersättare till Vegas Golden Knights-backen.



– Jag fick ett samtal idag, precis innan min tupplur. Spännande, spännande dag. Jag har haft det här i mitt huvud sedan jag kom tillbaka, och har satt lite press på mig själv att prestera på en väldigt hög nivå, säger Los Angeles Kings-veteranen.

Bröt foten under försäsongen

Som Doughty nämner har det ännu inte blivit många matcher denna säsong. Backen med både dubbla OS-guld och Stanley Cup-vinster bakom sig, missade nämligen de första 47 matcherna under 2024/25 efter att han bröt foten under försäsongen. Nu har han sex matcher med sig in i den stjärnfyllda turneringen där första mötet är mot Sverige natten till 13 februari (svensk tid).



– Det var ärligt talat min första tanke när jag skadade mig. ”Attans jag kan inte ta plats i laget och spela i turneringen”. Sen hörde jag om Pietrangelo och försökte direkt ta mig tillbaka in i uppställningen för att försöka ta plats i laget. Jag tror att många räknat bort mig. Jag är riktigt stolt över att jag tagit en plats, säger Doughty enligt NHL.com.



Doughty och LA Kings förlorade inatt sista matchen innan 4 Nations, 1–2 mot Anaheim Ducks. Adrian Kempe stod för lagets enda mål, men missade sitt försök i straffläggningen. Det gjorde däremot inte Leo Carlsson som blev stor hjälte i mötet tillsammans med Trevor Zegras och målvakten Lukas Dostal.