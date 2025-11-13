Carl Grundström kallades upp till NHL av Philadelphia Flyers i helgen.

Efter en match med tio minuters istid skickas nu den VM-meriterade svensken tillbaka till AHL.

Carl Grundström.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Philadelphia Flyers meddelar via ett inlägg på X att den svenske forwarden Carl Grundström skickas tillbaka till AHL-laget sedan NHL-klubben aktiverat Tyson Foerster från skadelistan.

Grundström kallades upp till NHL av Flyers i helgen efter att ha spenderat hela säsongsinledningen i AHL med Lehigh Valley Phantoms.

Den VM-meriterade svensken trejdades till Flyers från San Jose Sharks i oktober som en del av utbytet som Sharks fick för att ta över pensionerade backen Ryan Ellis kontrakt.

Grundström fick bara spela en match med Flyers under sin sejour uppe i NHL den här gången, då han loggade strax över tio minuters istid i 2–3-förlusten mot Ottawa Senators.

Har en årslön på 17,5 miljoner kronor

Inför årets säsong hade Grundström varit ordinarie i NHL med San Jose och Los Angeles sedan säsongen 2020/21 och endast gjort ett par framträdanden i AHL sedan 2021.

Förra säsongen stod Grundström för nio poäng (3+6) på 56 NHL-matcher med San Jose och den här säsongen har den Umeåbördige forwarden stått för sex poäng (3+3) på elva matcher i AHL med Lehigh Valley.

På meritlistan har Grundström tre VM-turneringar med Tre Kronor och totalt 293 NHL-matcher med Los Angeles, San Jose och Philadelphia. 27-åringen tjänar denna säsong 1,85 miljoner dollar (17,5 miljoner kronor) oavsett om han spelar i NHL eller AHL, vilket gör honom till den näst bäst betalde AHL-svensken denna säsong bakom Erik Gustafsson som har en årslön på två miljoner dollar (19 miljoner kronor).