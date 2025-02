Hamnade mitt i stjärntrejden: ”Kom som en chock”

När J.T. Miller gick från Vancouver till Rangers följde Erik Brännström med på ett hörn.

Nu berättar den svenske backen om stökiga säsongen där han tillhört totalt tre NHL-klubbar.

– Jag kan bara göra det bästa av situationen, säger 25-åringen till hockeysverige.se.

Erik Brännström och J.T. Miller. Foto: Bildbyrån (montage).

Colorado, Vancouver och nu Rangers. Erik Brännströms säsong har varit lite stökig och nedpackad i flyttkartonger. Efter att nyligen fått lämna Vancouver har han nu fått kliva in i Rangers farmarlag Harford för spel i AHL. Där har han inlett med ett mål och totalt två poäng på tre matcher.



– Det har varit väldigt mycket för huvudet och samtidigt kul att fått spela i många lag. Dessutom har det gått bra för mig, så då har det varit tråkigt att flytta så många gånger, berättar Erik Brännström för hockeysverige.se



Erik Brännström lämnade Ottawa för Colorado 2 juli. 6:e oktober trejades han till Vancouver Canucks.



– Jag var inte riktigt redo för att bli trejdad från Colorado så snabbt. Sedan gick det bra för mig i Vancouver, men efter hand fick jag spela mindre och blev skickad till AHL. Det gick väldigt bra för mig i AHL-laget (Abbotsford), men New York Rangers tryckte på att dom ville ha med mig i (J.T) Miller-trejden.

– Den kom lite som en chock och inget jag hade räknat med. Jag hade ställt in mig på att göra det bra i Abbotsford och förhoppningsvis få en chans till i Vancouver. Nu blev det inte riktigt så, men det är roligt att få chansen att spela för Rangers. Det är kanske den största organisationen här borta som man kan spela för.



Har du hunnit packa upp flyttkartongerna någon gång sedan oktober?

– (Skratt) Vi hann skaffa en lägenhet i Vancouver, så det blev att jag åkte där emellan under någon vecka. Det är bara 45 minuter därifrån till Abbotsford.

– Sedan var det bara att packa ihop igen och just nu bor vi på hotell i Hartford. Det är inte optimalt, men funkar. Förhoppningsvis ska vi snart börja leta boende.

Därför lockades Rangers: ”Har mycket erfarenhet”

25-åriga backen från Eksjö blev överraskad då han fick beskedet att han ingått i samma trejd som J.T Miller.



– Det blev en överraskning. Jag var faktiskt på hallen och vi skulle möta Calgarys AHL-lag i två matcher. Jag satt i omklädningsrummet och tejpade klubban då två lagkamrater kom in och sa att jag kanske skulle ta och kolla telefonen eftersom dom hade sett lite om den här trejden.

– Jag hade missat samtal och då förstod jag att det skulle hände. En liten chock och inget jag var inställd på.



Vad hoppas du av tiden i Rangers organisation?

– Först och främst är det roligt att vara här. Det är ett nytt lag igen och det kommer ta lite tid att komma in i det.

– Vi spelade igår (läs: onsdag) och det gick bra samtidigt som det är sköna killar i laget och allt.

– Förhoppningsvis får jag chansen att spela där uppe (Rangers) några matcher. Det hade varit väldigt häftigt. Än så länge känns allt väldigt positivt.



Mål redan i din tredje match med Hartford, vad betyder det för självförtroendet?

– Det stärker såklart självförtroendet. Skönt att jag får göra lite poäng och det är alltid roligt att få bidra framåt.



Påverkar det din utveckling som hockeyspelare att byta lag så pass ofta?

– Det här är inget jag räknade med från början. Jag var inställd att spela för Colorado. Sedan blev det i väg till Vancouver, Abbotsford och nu är jag här.

– Självklart är det jobbigt att komma till nya lag och det tar lite tid att komma in i det, men det brukar alltid bli bra. Jag har trivts jättebra på alla ställen än så länge och för det mesta är det bra killar. På så vis har det gått bra ändå.

– Sedan är det inte optimalt med så många nya lag under en säsong, men nu är det som det är. Jag kan bara göra det bästa av situationen.



Har Rangers sagt något om hur planen för dig är framöver?

– Dom har inte snackat så mycket om det utan det är väl så att dom såg att jag har mycket erfarenhet eftersom jag ändå spelat ganska mycket i NHL.

– Det kanske är en säkerhet om Rangers skulle få skador framöver, men det är inget sagt utan gäller att prestera i AHL. Förhoppningsvis får jag då chansen till slut.

Planerna: ”Det är i NHL jag vill vara”

Erik Brännström har kontrakt den här säsongen, men vad som kommer hända framöver vet han inte idag.



– Jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket utan tar det lite som det kommer. Än så länge har jag gjort en ganska stark säsong här.

– Jag vill såklart inte vara i AHL utan det är i NHL jag vill vara. Så är det för alla här borta. Nu gäller det att kriga sig tillbaka. Sedan får vi se vad som händer i framtiden.



Har det varit många samtal från Björn Liljander och Oscar Sundh senaste tiden?

– (Skratt) Vi får, som sagt var, se vad som händer framöver.