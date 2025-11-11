Adam Wilsby skadade sig bara veckor innan avresan till Sverige för NHL Global Series. Men lagom till matcherna i Avicii Arena gjorde han i natt comeback i Nashville Predators förlustmatch mot New York Rangers.

– Det är klart att det blev lite stressigt, säger backen till hockeysverige.se.

Adam Wilsby gjorde comeback lagom till NHL Global Series. Foto: Uffe Bodin & Bildbyrån

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Andelen svenskar som ska delta i veckans NHL Global Series har minskat i rapp takt senaste veckorna.

Först åkte Rickard Rakell på en handskada som krävde operation och tvingade honom att avboka planerna på spel för sitt Pittsburgh Penguins i serien. Förra veckan kom sedan beskedet att Filip Hållander drabbats av en blodpropp i benet och blir borta i minst tre månader.

Dessutom har Nashville svenske back Adam Wilsby gått en kamp mot klockan efter att ha gått skadad senaste veckorna. Efter att ha gått sönder i en bortamatch mot Tanmpa Bay Lightning i slutet av oktober missade han sex matcher innan han slutligen gjorde comeback i nattens 3–6-förlust mot New York Rangers.

25-åringen är minst sagt lättad över att han hann komma tillbaka i tid till matcherna mot Pittsburgh.

– Ja, det är klart det blev lite stressigt där när jag skadade mig och visste att det här var inom några veckor. Men nu känns allting bra. Det känns väldigt bra att vara här och är taggad på att spela, säger han efter att Nashville Predators anlänt till Stockholm på tisdagen.

Adam Wilsby tar ansvar för lagkamraterna i Stockholm

Som Filip Forsberg berättade i en intervju med hockeysverige.se härom dagen har han gett stockholmaren Wilsby ansvaret att agera värd för Predators under vistelsen i Sverige.

– Jag fick väl ta det ansvaret i och med att jag är härifrån. Boka lite sköna middagar och försöka vara en bra guide åt alla amerikaner.

– Jag har varit med och hjälpt till lite grann men han är ju född och vuxen i stan så det är bäst att vi litar på hans kunskaper och erfarenheter från Stockholm, fyller Filip Forsberg i.

Adam Wilsby, som spelade 109 SHL-matcher för Skellefteå innan flytten till Nordamerika 2022, är inne på sin andra säsong som ordinarie i NHL. Filip Forsberg är full av beundran inför vad han har bidragit med sedan han klev in i ligan.

– Han är rejäl och spelar fysiskt, till och med på träningarna. Ibland får man till och med säga åt honom att lugna ned sig, skämtar Forsberg.

– Han offensiva spela som han gjorde sig känd för här hemma börjar också komma fram och det är roligt att se.

Source: Adam Wilsby @ Elite Prospects