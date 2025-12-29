Tre poäng till Almtuna efter avgörande i slutperioden mot Västerås

Almtuna segrade – 2–0 mot Västerås

Mikkel Øby Olsen avgjorde för Almtuna

Andra raka förlusten för Västerås

Almtuna vann hemma mot Västerås i hockeyallsvenskan med 2–0 (0–0, 0–0, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Almtuna avgjorde.

Almtuna–Västerås – mål för mål

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

Almtuna tog ledningen först efter 15 minuters spel i tredje perioden genom Mikkel Øby Olsen assisterad av Edvin Hammarlund och Melvin Wersäll.

Joel Thulin stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 1.15 kvar att spela efter förarbete av Jacob Grönhagen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Fredag 2 januari spelar Almtuna hemma mot Östersunds IK 18.00 och Västerås mot Mora borta 19.00 i Wibe Arena.

Almtuna–Västerås 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Tredje perioden: 1–0 (55.38) Mikkel Øby Olsen (Edvin Hammarlund, Melvin Wersäll), 2–0 (58.45) Joel Thulin (Jacob Grönhagen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-1-2

Västerås: 1-0-4

Nästa match:

Almtuna: Östersunds IK, hemma, 2 januari 18.00

Västerås: Mora IK, borta, 2 januari 19.00