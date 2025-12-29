Tre poäng till Almtuna efter avgörande i slutperioden mot Västerås
- Almtuna segrade – 2–0 mot Västerås
- Mikkel Øby Olsen avgjorde för Almtuna
- Andra raka förlusten för Västerås
Almtuna vann hemma mot Västerås i hockeyallsvenskan med 2–0 (0–0, 0–0, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Almtuna avgjorde.
Almtuna–Västerås – mål för mål
Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.
Almtuna tog ledningen först efter 15 minuters spel i tredje perioden genom Mikkel Øby Olsen assisterad av Edvin Hammarlund och Melvin Wersäll.
Joel Thulin stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 1.15 kvar att spela efter förarbete av Jacob Grönhagen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Fredag 2 januari spelar Almtuna hemma mot Östersunds IK 18.00 och Västerås mot Mora borta 19.00 i Wibe Arena.
Almtuna–Västerås 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)
Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena
Tredje perioden: 1–0 (55.38) Mikkel Øby Olsen (Edvin Hammarlund, Melvin Wersäll), 2–0 (58.45) Joel Thulin (Jacob Grönhagen).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Almtuna: 2-1-2
Västerås: 1-0-4
Nästa match:
Almtuna: Östersunds IK, hemma, 2 januari 18.00
Västerås: Mora IK, borta, 2 januari 19.00
