Skellefteå AIK avgjorde tät match mot Färjestad i tredje perioden

Seger för Skellefteå AIK med 2–1 mot Färjestad

Nikita Bergmann avgjorde för Skellefteå AIK

Fjärde raka förlusten för Färjestad

Matchen mellan hemmalaget Skellefteå AIK och gästande Färjestad var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Skellefteå AIK och vann matchen i SDHL med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).

I och med detta har Färjestad fyra förluster i rad.

Skellefteå AIK–Färjestad – mål för mål

Skellefteå AIK började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.05 slog Sara Bjurvén till framspelad av Ida Kuoppala. Efter 10.34 i andra perioden nätade Grace Parker på pass av Lauren Bellefontaine och kvitterade för Färjestad. 5.36 in i tredje perioden slog Nikita Bergmann till framspelad av Line Grahn och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

Det här var Skellefteå AIK:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Färjestads femte uddamålsförlust.

I nästa match möter Skellefteå AIK Brynäs borta och Färjestad möter Djurgården hemma. Båda matcherna spelas fredag 24 oktober 18.00.

Skellefteå AIK–Färjestad 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (1.05) Sara Bjurvén (Ida Kuoppala).

Andra perioden: 1–1 (30.34) Grace Parker (Lauren Bellefontaine).

Tredje perioden: 2–1 (45.36) Nikita Bergmann (Line Grahn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 2-1-2

Färjestad: 1-1-3

Nästa match:

Skellefteå AIK: Brynäs IF, borta, 24 oktober

Färjestad: Djurgårdens IF, hemma, 24 oktober