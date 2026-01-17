Seger för Piteå i toppmötet med Kovland

Piteå vann med 6–1 mot Kovland

Piteås sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alvar Larsson avgjorde för Piteå

Piteå tog en tung seger på bortaplan mot Kovland i toppmötet i U20 region norr fortsättning herr på lördagen. Matchen slutade 1–6 (0–1, 0–2, 1–3).

Piteås tränare Christer Sjöberg:

– Vi gör en riktigt bra match från start tills att slutsignalen ljöd. Defensivt är vi i skottlinjen och håller Kovland på avstånd, stressar inte och kan spela oss ur när vi får pucken. Offensivt så går vi på mål och skapar lägen, slänger inte iväg pucken utan försöker hitta blad. Alla i laget gör en väldigt bra insats och peppar varandra hela tiden.

Piteå tog därmed sjätte raka seger mot just Kovland.

Segern var Piteås sjätte på de senaste sju matcherna.

Kovland–Piteå – mål för mål

Bronislav Kotenko gav gästerna Piteå ledningen efter 18 minuter assisterad av Joel Berglund och Svante Borgeryd.

Efter 11.06 i andra perioden nätade Alvar Larsson på straff och gjorde 0–2. Ville Wimander gjorde dessutom 0–3 efter 19.07 på pass av Nils Lejon.

Piteå stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 0–3 till 0–6.

Kalle Hälldin reducerade förvisso men närmare än 1–6 kom inte Kovland. Piteå tog därmed en säker seger.

Det här betyder att Kovland ligger kvar på tredje plats i tabellen och Piteå på andra plats.

Lagen möts igen 14 februari i LF Arena.

I nästa omgång har Kovland SK Lejon hemma i FD Maskin Arena, söndag 18 januari 15.30. Piteå spelar hemma mot Kiruna lördag 24 januari 19.30.

Kovland–Piteå 1–6 (0–1, 0–2, 1–3)

U20 region norr fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 0–1 (18.48) Bronislav Kotenko (Joel Berglund, Svante Borgeryd).

Andra perioden: 0–2 (31.06) Alvar Larsson, 0–3 (39.07) Ville Wimander (Nils Lejon).

Tredje perioden: 0–4 (44.27) Jack Wimander (Joel Berglund, Wilmer Kauppi), 0–5 (44.50) Max Lind (Jack Wimander, Nils Lejon), 0–6 (58.12) Tim Wiström, 1–6 (59.03) Kalle Hälldin (Wilmer Carlsson, Kent Murray).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland: 2-2-1

Piteå: 4-0-1

Nästa match:

Kovland: SK Lejon, hemma, 18 januari 15.30

Piteå: Kiruna IF, hemma, 24 januari 19.30