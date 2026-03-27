New Jerseys segerrad mot Nashville intakt

Seger för New Jersey med 4–2 mot Nashville

New Jersey fortsätter att vinna mot Nashville i NHL. På fredagen segrade New Jersey på nytt – den här gången med 4–2 (1–0, 1–2, 2–0) borta i Bridgestone Arena. Det var New Jerseys fjärde raka seger mot Nashville.

Segern var New Jerseys femte på de senaste sex matcherna.

Jesper Bratt gjorde 1–0 till gästerna New Jersey efter 18 minuters spel efter förarbete från Jack Hughes och Jonas Siegenthaler.

New Jersey gjorde 0–2 genom Nico Hischier på pass av Jesper Bratt och Simon Nemec efter 9.13 i andra perioden.

Nashville reducerade och kvitterade till 2–2 genom Reid Schaefer och Steven Stamkos.

14.07 in i tredje perioden fick Nico Hischier utdelning på nytt framspelad av Jack Hughes och Jesper Bratt och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 33 sekunder kvar att spela genom Timo Meier framspelad av Connor Brown och Jonas Siegenthaler. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

New Jerseys Jesper Bratt stod för tre poäng, varav ett mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann New Jersey med 3–2 efter förlängningsspel .

Nashville–New Jersey 2–4 (0–1, 2–1, 0–2)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (18.02) Jesper Bratt (Jack Hughes, Jonas Siegenthaler).

Andra perioden: 0–2 (29.13) Nico Hischier (Jesper Bratt, Simon Nemec), 1–2 (31.09) Reid Schaefer (Fjodor Svetjkov, Nicolas Hague), 2–2 (33.00) Steven Stamkos (Luke Evangelista).

Tredje perioden: 2–3 (54.07) Nico Hischier (Jack Hughes, Jesper Bratt), 2–4 (59.27) Timo Meier (Connor Brown, Jonas Siegenthaler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 4-0-1

New Jersey: 4-0-1

Nästa match:

New Jersey: Carolina Hurricanes, borta, 28 mars 22.00