Marchand och Paddington blev matchvinnare borta mot Djurgården

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Modo Hockey, som vann matchen borta mot Djurgården i SDHL på torsdagen. 1–2 (1–2, 0–0, 0–0) slutade matchen.

Djurgården tog ledningen i början av första perioden genom Barbora Bartakova.

Sarah Marchand och Alexis Paddington gjorde att Modo Hockey vände till underläget till ledning med 1–2.

Andra perioden blev mållös.

I tredje perioden höll Modo Hockey i sin 2–1-ledning och vann.

Djurgården har tre vinster och två förluster och 14–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Modo Hockey har två vinster och tre förluster och 13–13 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Djurgården på sjunde plats i tabellen medan Modo Hockey är på femte plats.

Lagen möts igen på Hovet, fredag 23 januari 19.00.

Djurgården–Modo Hockey 1–2 (1–2, 0–0, 0–0)

SDHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (5.39) Barbora Bartakova (Madeline Posick), 1–1 (7.29) Alexis Paddington (Alyssa Mcleod, Maja Grundström), 1–2 (15.34) Sarah Marchand (Courtney Vorster).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Modo Hockey: 2-1-2

