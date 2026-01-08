Malmös fina svit håller i sig efter 3–2 mot Brynäs

Malmö segrade – 3–2 mot Brynäs

Malmös femte seger på de senaste sex matcherna

Robin Hanzl matchvinnare för Malmö

Segertåget fortsätter för Malmö. Mot Brynäs på hemmaplan i Malmö Arena på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 3–2 (1–0, 1–1, 1–1) och har nu fyra segrar i rad i SHL.

Malmö–Brynäs – mål för mål

Malmö tog ledningen efter 18 minuter genom Lauri Pajuniemi efter pass från Robin Salo och Fredrik Händemark.

Efter 8.03 i andra perioden slog Jack Kopacka till framspelad av Johan Larsson och Johannes Kinnvall och kvitterade för Brynäs. Malmös Topi Niemelä gjorde 2–1 efter 11.02 på pass av Eemil Viro och Axel Sundberg.

47 sekunder in i tredje perioden satte Robin Hanzl pucken och ökade ledningen. 14.52 in i perioden slog Axel Jonsson-Fjällby till på pass av Bobby Trivigno och Johannes Kinnvall och reducerade. Men mer än så orkade Brynäs inte med.

Brynäs nya tabellposition är tionde plats medan Malmö är på femte plats.

Malmö tar sig an Örebro Hockey i nästa match borta lördag 10 januari 18.00. Brynäs möter samma dag 15.15 LHC hemma.

Malmö–Brynäs 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 1–0 (18.18) Lauri Pajuniemi (Robin Salo, Fredrik Händemark).

Andra perioden: 1–1 (28.03) Jack Kopacka (Johan Larsson, Johannes Kinnvall), 2–1 (31.02) Topi Niemelä (Eemil Viro, Axel Sundberg).

Tredje perioden: 3–1 (40.47) Robin Hanzl, 3–2 (54.52) Axel Jonsson-Fjällby (Bobby Trivigno, Johannes Kinnvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 4-1-0

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

Malmö: Örebro HK, borta, 10 januari 18.00

Brynäs: Linköping HC, hemma, 10 januari 15.15