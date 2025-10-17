Linköping starkast – avgjorde i förlängningen mot Skellefteå AIK
- Linköping vann med 2–1 efter förlängning
- Madeleine Leidt matchvinnare för Linköping
- Andra raka segern för Linköping
Matchen mellan hemmalaget Skellefteå AIK och gästande Linköping i SDHL var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0). Matchhjälte blev Madeleine Leidt, som gjorde det avgörande målet 54 sekunder in i förlängningen.
Skellefteå AIK–Linköping – mål för mål
Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.
Efter 3.31 i tredje perioden gjorde Skellefteå AIK 1–0 genom Millie Rose Sirum.
Linköping gjorde 1–1 genom Lova Blom med 3.44 kvar att spela av perioden. Stor matchhjälte för Linköping 54 sekunder in i förlängningen blev Madeleine Leidt med det avgörande 2–1-målet.
Det här var Skellefteå AIK:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Linköpings fjärde uddamålsseger.
I tabellen innebär det här att Linköping nu ligger på femte plats. Skellefteå AIK är på åttonde plats.
Skellefteå AIK möter Färjestad i nästa match hemma söndag 19 oktober 12.00. Linköping möter samma dag Luleå borta.
Skellefteå AIK–Linköping 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1)
SDHL, Skellefteå Kraft Arena
Tredje perioden: 1–0 (43.31) Millie Rose Sirum (Jenna Pirttijärvi, Aino Karppinen), 1–1 (56.16) Lova Blom.
Förlängning: 1–2 (60.54) Madeleine Leidt (Ayaka Hitosato, Lindsay Agnew-Svedén).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Skellefteå AIK: 2-1-2
Linköping: 3-1-1
Nästa match:
Skellefteå AIK: Färjestad BK, hemma, 19 oktober
Linköping: Luleå/MSSK, borta, 19 oktober
