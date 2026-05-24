Lettland segrade mot Storbritannien
- Lettland vann med 6–0 mot Storbritannien
- Martins Dzierkals matchvinnare för Lettland
- Andra raka segern för Lettland
Lettland segrade på bortaplan mot Storbritannien i VM Grupp A herr, med 6–0 (3–0, 3–0, 0–0).
Resultatet innebär att Storbritannien nu har sex förluster i rad.
Storbritannien–Lettland – mål för mål
Lettland stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.49 i mitten av perioden.
I andra perioden var Lettland starkast och gick från 0–3 till 0–6 genom mål av Eduards Tralmaks, Haralds Egle och Renars Krastenbergs.
Tredje perioden blev mållös och Lettland höll i sin 6–0-ledning och vann.
Eduards Tralmaks gjorde ett mål för Lettland och spelade fram till två mål.
I sista omgången har Storbritannien Tyskland borta, måndag 25 maj 20.20. Lettland spelar borta mot Ungern tisdag 26 maj 12.20.
Storbritannien–Lettland 0–6 (0–3, 0–3, 0–0)
VM Grupp A herr
Första perioden: 0–1 (9.29) Martins Dzierkals (Haralds Egle, Eduards Tralmaks), 0–2 (13.25) Deniss Smirnovs (Miks Tumanovs, Sandis Vilmanis), 0–3 (19.18) Rudolfs Balcers (Deniss Smirnovs, Roberts Mamcics).
Andra perioden: 0–4 (22.03) Eduards Tralmaks (Rudolfs Balcers, Alberts Smits), 0–5 (36.19) Haralds Egle (Eduards Tralmaks), 0–6 (38.41) Renars Krastenbergs (Sandis Vilmanis, Alberts Smits).
Utvisningar, Storbritannien: 5×2 min. Lettland: 2×2 min.
