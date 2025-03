Leksand har vunnit matchserien mot Timrå J20 i åttondelsfinalen i J20-SM-slutspelet efter segern på hemmaplan med 2–1 (1–0, 0–0, 1–1) i andra matchen. Därmed vann Leksand serien i två raka matcher.

– Vi äger största delen av matchen men får inte in pucken vilket gör att det blir en jämn match. Vi får in 2-0 sent i sista perioden men sedan får vi några onödiga utvisningar vilket gör att det blir ett dramatiskt slut och vi vinner till slut med 2-1. Starkt av grabbarna att hålla i tålamodet i spelet och vinna till slut, kommenterade Leksands tränare Jörgen Bemström efter matchen.

Timrå J20:s tränare Andreas Molinder tyckte till om matchen:

– Just nu är det är bara tomt. Men vi ledarteamet är sjukt stolta hur grabbarna sliter. Det känns som att vi maxade oss, tyvärr räckte det inte. Vi är stolta över hur laget klarade av spelet och matchade Leksand riktigt hårt.

Liam Persson gjorde matchvinnande målet

Leksand tog ledningen efter tolv minuters spel, genom Liam Persson på pass av August Lissel och Zaki Crookes.

Andra perioden blev mållös. Leksand gjorde 2–0 genom Liam Persson, som gjorde sitt andra mål, efter 13.47 i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Lukas Sagranden reducerade dock för Timrå J20 med bara två minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Leksand–Timrå J20 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

Första perioden: 1–0 (12.00) Liam Persson (August Lissel, Zaki Crookes).

Tredje perioden: 2–0 (53.47) Liam Persson (August Lissel), 2–1 (58.30) Lukas Sagranden (Linus Lindgren, Ilari Kapanen).

Nästa match:

22 mars, 13.00, Leksand–Timrå J20