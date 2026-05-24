Dramatisk seger för Carolina – kvitterade mot Montreal

Seger för Carolina med 3–2 efter förlängning

Carolina vann hemma med 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0) efter förlängning och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Montreal i Stanley Cup semifinal herr. Matchen slutade 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0) efter förlängning.

Segermålet för Carolina stod Nikolaj Ehlers för 3.29 in i förlängningen.

Eric Robinson gjorde 1–0 till Carolina efter bara 2.33 på pass av William Carrier och Mark Jankowski. 1–1 kom efter 11.11 när Josh Anderson hittade rätt efter förarbete från Phillip Danault och Kaiden Guhle.

Efter 17.03 i andra perioden slog Nikolaj Ehlers till på pass av Jaccob Slavin och Jalen Chatfield och gav Carolina ledningen.

12.51 in i tredje perioden satte Josh Anderson pucken återigen framspelad av Phillip Danault och Alexandre Carrier och kvitterade.

Carolina–Montreal 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0)

Stanley Cup semifinal herr

Första perioden: 1–0 (2.33) Eric Robinson (William Carrier, Mark Jankowski), 1–1 (11.11) Josh Anderson (Phillip Danault, Kaiden Guhle).

Andra perioden: 2–1 (37.03) Nikolaj Ehlers (Jaccob Slavin, Jalen Chatfield).

Tredje perioden: 2–2 (52.51) Josh Anderson (Phillip Danault, Alexandre Carrier).

Förlängning: 3–2 (63.29) Nikolaj Ehlers.

Utvisningar, Carolina: 2×2 min. Montreal: 3×2 min.

Ställning i serien: Carolina–Montreal 1–1 (bäst av 7)

Nästa match:

26 maj, 02.00, Montreal–Carolina