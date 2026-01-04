Djurgården avgjorde i förlängningen mot Brynäs

Seger för Djurgården med 2–1 efter förlängning

Charlotte Akervik matchvinnare för Djurgården

Andra raka segern för Djurgården

Matchen i SDHL mellan hemmalaget Brynäs och gästande Djurgården var oavgjord vid full tid, 1–1. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0). Charlotte Akervik blev matchhjälte för Djurgården med sitt mål i förlängningen.

Inför matchen hade Djurgården sex raka förluster mot Brynäs.

Skellefteå AIK nästa för Djurgården

Djurgården tog ledningen efter 8.28 genom Brette Pettet efter pass från Wilma Georgny och Alice Östensson.

Andra perioden blev mållös.

6.56 in i tredje perioden nätade Brynäs Mina Waxin framspelad av Jenniina Nylund och Hanna Thuvik och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Djurgården 2.36 in i förlängningen blev Charlotte Akervik med det avgörande 2–1-målet.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Brynäs med 12–7 och Djurgården med 15–10 i målskillnad.

I nästa match möter Brynäs HV 71 hemma på onsdag 7 januari 18.00. Djurgården möter Skellefteå AIK fredag 9 januari 19.00 borta.

Brynäs–Djurgården 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–1)

SDHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (8.28) Brette Pettet (Wilma Georgny, Alice Östensson).

Tredje perioden: 1–1 (46.56) Mina Waxin (Jenniina Nylund, Hanna Thuvik).

Förlängning: 1–2 (62.36) Charlotte Akervik (Tiffany Hill, Linda Vocetkova).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-1-1

Djurgården: 3-1-1

Nästa match:

Brynäs: HV 71, hemma, 7 januari 18.00

Djurgården: Skellefteå AIK, borta, 9 januari 19.00