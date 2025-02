Seger för Borlänge med 8–5 mot Falu IF

Borlänges fjärde seger på de senaste fem matcherna

Casper Östberg med tre mål för Borlänge

Fjärdeplacerade Borlänge är otroligt svårslagna just nu. På fredagen kom seger nummer fyra i rad i Vårettan norra herr, efter 8–5 (0–0, 4–2, 4–3) borta mot andraplacerade Falu IF. Det innebär också att Falu IF förlorade efter fem matcher i rad utan förlust.

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson tyckte till om matchen:

– Efter en jämn första period blev den andra svängig. Vi tar ledningen med 2-0, men Borlänge utnyttjar sitt powerplay och visar karaktär när de vänder matchen. Där går vi tyvärr rakt i fällan.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Falu IF med hela 6–1.

Joel Myrberg Andersson gjorde matchvinnande målet

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Borlänge dominerade i andra perioden. Laget vann perioden med 2–4.

Även i tredje perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–4 och matchen med 8–5.

Borlänges Casper Östberg stod för fem poäng, varav tre mål och Eric Hultgren hade tre assists.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Falu IF med 24–15 och Borlänge med 29–18 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen.

Nästa motstånd för Falu IF är Wings Arlanda. Lagen möts onsdag 19 februari 19.00 i Pinbackshallen. Borlänge tar sig an Enköping borta söndag 16 februari 14.00.

Falu IF–Borlänge 5–8 (0–0, 2–4, 3–4)

Andra perioden: 1–0 (21.19) Gustav Karlsson (Oscar Haglund, Gustav Haglund), 2–0 (23.14) Ibrahim Qufaj, 2–1 (31.08) Casper Östberg (Henning Rothsten, Viktor Johansson), 2–2 (33.45) Tim Palmberg (Hampus Malm, Eric Hultgren), 2–3 (33.59) Casper Östberg (Eric Hultgren), 2–4 (39.02) Leon Cadei (Casper Östberg, Henning Rothsten).

Tredje perioden: 2–5 (41.10) Viktor Johansson (Hampus Malm, Casper Östberg), 2–6 (41.45) Joel Myrberg Andersson (Pontus Bergman), 3–6 (42.26) Gustav Norén, 4–6 (43.52) Gustav Karlsson (Gustav Haglund), 4–7 (47.15) Casper Östberg (Tim Palmberg), 5–7 (57.51) Patrik Elfsberg (William Danielsen, Lukas Mååg), 5–8 (59.00) Felix Hälldahl (Eric Hultgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 4-0-1

Borlänge: 4-0-1

Nästa match:

Falu IF: Wings HC Arlanda, borta, 19 februari

Borlänge: Enköpings SK, borta, 16 februari