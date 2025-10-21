Viktor Klingsell öser in poäng i U20 Nationell och toppar poängligan.

Nu hoppas han att framgångarna ska leda till en SHL-chans – och en plats i det svenska JVM-laget.

– Det är nästan målet med hela året, egentligen, säger Klingsell till Hockeysverige.se.

Viktor Klingsell.

Det hör inte till vanligheterna att spelare hemmahörande i U20 Nationell tar sig hela vägen in i den svenska JVM-truppen. Förra säsongen lyckades leksingen Dennis Altörn spela sig in i laget som en rollspelare, men det var snarare undantaget än regeln.

Speciellt som underårig är det ytterst sällsynt att spelare hemmahörande i juniorserien slår sig in i JVM-laget – men den här säsongen tänker Viktor Klingsell ge det ett bra försök. Den 18-årige forwardstalangen har stormat fram i juniorserien under säsongsinledningen och öst in 21 poäng (8+13) på elva matcher för Skellefteå, vilket gör att han toppar poängligan i U20 Nationell.

– Självklart vill jag vara med och slåss om en plats där. Det är nästan målet med hela året, egentligen. Det är hård konkurrens, men vi får se vad som händer, säger Klingsell till Hockeysverige.se.

Har sprutat in poäng i landslaget

Klingsell har tidigare varit poängstark i ungdoms- och juniorlandslagen och Skellefteåtalangen snittar långt över en poäng per match i den blågula tröjan. Under sitt första år i landslaget för spelare födda 2007 stod han för tio poäng på tio matcher, säsongen därpå stod han för totalt 26 poäng på 22 matcher med det svenska U17-landslaget och under fjolårssäsongen blev det 42 poäng på 29 matcher med U18-landslaget, varav åtta av dessa kom på sju matcher i U18-VM.

18-åringen, som draftades av Winnipeg Jets i somras, togs ut som reserv i Magnus Hävelids trupp i somras men han hoppas att hans starka start på säsongen ska väcka förbundskaptenens uppmärksamhet.

– Jag tror att jag har större chanser nu än i början av säsongen, med tanke på vilken bra inledning jag haft på säsongen. Fortsätter jag så här kommer jag förmodligen få en chans att få slå mig in i A-laget och då gäller det bara att fortsätta. Då kommer jag nog ha en bra chans på JVM.

Viktor Klingsell.

Väntar på chansen i SHL

Så här långt denna säsong har chanserna i SHL med Skellefteå uteblivit, men under hösten har 18-åringen fått vara med och träna A-laget. Förra säsongen blev det tre SHL-matcher och en CHL-match med Skellefteå.



– Jag har inte så mycket förväntningar, egentligen. Jag försöker göra mitt bästa och så får vi se var det leder.



För Juniorkronorna väntar nästa landslagssamling i början av november, då landslaget åker på femnationsturnering i Slovakien. Det är den sista samlingen innan JVM-truppen ska tas ut och laget samlas för läger i mitten av december inför JVM i St. Paul och Minnesota.

