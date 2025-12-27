USA för tuffa för Tyskland – förlust med 3–6
Tyskland förlorade på hemmaplan mot USA i första matchen i JVM Grupp A herr på lördagen. 3–6 (1–3, 2–3, 0–0) slutade matchen.
Will Zellers tvåmålsskytt för USA
USA stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.
Tyskland reducerade dock till 1–3 genom Fabio Kose med 2.21 kvar att spela.
Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–6.
I tredje perioden höll USA i sin 6–3-ledning och vann.
USA:s Will Zellers stod för tre poäng, varav två mål.
Nästa motstånd för Tyskland är Slovakien. Lagen möts lördag 27 december 20.00.
Tyskland–USA 3–6 (1–3, 2–3, 0–0)
JVM Grupp A herr
Första perioden: 0–1 (5.34) Max Plante (Teddy Stiga, Adam Kleber), 0–2 (10.53) Chase Reid (Will Zellers, Brendan Mcmorrow), 0–3 (15.55) Will Horcoff (Brodie Ziemer, James Hagens), 1–3 (17.39) Fabio Kose (Carlos Haendel, Tobias Schwarz).
Andra perioden: 2–3 (25.46) Simon Seidl (Dustin Willhoeft), 2–4 (30.31) Will Zellers (Cole Hutson, AJ Spellacy), 3–4 (31.27) Lenny Boos (Dustin Willhoeft, Moritz Kretzschmar), 3–5 (34.58) Will Zellers (AJ Spellacy), 3–6 (38.07) Cole Eiserman (Cole Hutson).
Nästa match:
Tyskland: Slovakien, borta, 27 december 20.00
