Sverige tog hem segern mot USA

Sverige vann i JVM Grupp A herr med 6–3 (1–0, 4–2, 1–1) på bortaplan mot USA.

Casper Juustovaara Karlsson gav Sverige ledningen efter 9.17 efter pass från Alfons Freij och Eric Nilson.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–4 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Efter 2.30 i tredje perioden reducerade USA:s Teddy Stiga på nytt.

6.43 in i tredje perioden fick Ivar Stenberg utdelning framspelad av Jack Berglund och Victor Eklund och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Resultaten i sista omgången innebär att USA slutar på andra plats och Sverige på första plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

USA–Sverige 3–6 (0–1, 2–4, 1–1)

JVM Grupp A herr

Första perioden: 0–1 (9.17) Casper Juustovaara Karlsson (Alfons Freij, Eric Nilson).

Andra perioden: 0–2 (23.01) Eddie Genborg, 0–3 (23.01) Eddie Genborg (Liam Danielsson, Viggo Björck), 1–3 (28.55) Chase Reid (Cole Eiserman, Brodie Ziemer), 1–4 (32.44) Lucas Pettersson (Jack Berglund), 1–5 (35.15) Eddie Genborg (Viggo Björck, Liam Danielsson), 2–5 (36.44) Will Zellers (Brodie Ziemer, James Hagens).

Tredje perioden: 3–5 (42.30) Teddy Stiga, 3–6 (46.43) Ivar Stenberg (Jack Berglund, Victor Eklund).