Seger för Tjeckien mot Finland
- Seger för Tjeckien med 2–1 efter förlängning
- Adam Jiricek avgjorde för Tjeckien
- Andra raka segern för Tjeckien
Tjeckien vann med 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0) efter förlängning i JVM Grupp B herr på bortaplan mot Finland på måndagen.
Adam Jiricek stod för Tjeckiens avgörande mål 3.39 in i förlängningen.
Finland–Tjeckien – mål för mål
Tjeckien började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.52 slog Matej Kubiesa till efter förarbete av Tomas Galvas och Vojtech Cihar.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
Finland kvitterade till 1–1 med 20 sekunder kvar att spela genom Emil Hemming på pass av Leo Tuuva och Heikki Ruohonen.
Stor matchhjälte för Tjeckien 3.39 in i förlängningen blev Adam Jiricek med det avgörande förlängningsmålet.
Finland har nu sju poäng och Tjeckien har fem poäng när båda lagen har spelat tre matcher.
Torsdag 1 januari 02.30 spelar Finland borta mot Kanada i sista omgången. Tjeckien möter Lettland hemma onsdag 31 december 21.30.
Finland–Tjeckien 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–1)
JVM Grupp B herr
Första perioden: 0–1 (1.52) Matej Kubiesa (Tomas Galvas, Vojtech Cihar).
Tredje perioden: 1–1 (59.40) Emil Hemming (Leo Tuuva, Heikki Ruohonen).
Förlängning: 1–2 (63.39) Adam Jiricek.
