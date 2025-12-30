Seger för Kanada på hemmaplan mot Danmark

Kanada vann med 9–1 mot Danmark

Kanadas Gavin McKenna tremålsskytt

Braeden Cootes matchvinnare för Kanada

Kanada vann mot Danmark på hemmaplan i JVM Grupp B herr. Segersiffrorna skrevs till 9–1 (3–0, 2–1, 4–0).

Kanada tog därmed sjätte raka seger mot just Danmark.

Gavin McKenna med tre mål för Kanada

Kanada stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.46 i mitten av perioden.

Danmark reducerade dock till 3–1 genom Mads Klyvø tidigt i andra perioden av perioden.

Kanada gjorde dock två mål och gick från 3–1 till 5–1, målen av Porter Martone och Gavin McKenna.

Kanada fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Gavin McKenna, Porter Martone, Michael Misa och Kashawn Aitcheson.

Kanadas Gavin McKenna gjorde tre mål, Porter Martone gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Brady Martin hade tre assists och Michael Misa stod för ett mål och två assists.

Senaste mötet lagen emellan, 2018, slutade med seger för Kanada med 14–0.

Kanada tar sig an Finland i sista matchen hemma torsdag 1 januari 02.30. Danmark möter Lettland borta tisdag 30 december 22.30.

Kanada–Danmark 9–1 (3–0, 2–1, 4–0)

JVM Grupp B herr

Första perioden: 1–0 (3.17) Gavin McKenna (Michael Hage, Brady Martin), 2–0 (8.36) Braeden Cootes (Tij Iginla, Keaton Verhoeff), 3–0 (10.03) Zayne Parekh (Caleb Desnoyers, Cole Beaudoin).

Andra perioden: 3–1 (20.28) Mads Klyvø, 4–1 (26.11) Porter Martone (Zayne Parekh, Michael Misa), 5–1 (35.03) Gavin McKenna (Brady Martin, Ethan Mackenzie).

Tredje perioden: 6–1 (44.41) Michael Misa (Porter Martone, Kashawn Aitcheson), 7–1 (45.45) Gavin McKenna (Michael Hage, Brady Martin), 8–1 (54.16) Kashawn Aitcheson (Caleb Desnoyers, Sam O’reilly), 9–1 (54.40) Porter Martone (Michael Misa).