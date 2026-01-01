Schweiz tog hem segern mot Slovakien

Schweiz-seger med 3–2 mot Slovakien

Kevin Haas matchvinnare för Schweiz

Andra raka segern för Schweiz

Schweiz vann i JVM Grupp A herr med 3–2 (2–0, 1–0, 0–2) på hemmaplan mot Slovakien.

Schweiz–Slovakien – mål för mål

Loris Wey gav Schweiz ledningen efter 18 minuters spel efter pass från Jamiro Reber och Ludvig Johnson.

Efter 18.27 gjorde laget 2–0 genom Mike Aeschlimann assisterad av Daniil Ustinkov och Leon Muggli.

Efter 16.43 i andra perioden nätade Kevin Haas och gjorde 3–0.

7.41 in i tredje perioden slog Adam Nemec till framspelad av Tomas Chrenko och Luka Radivojevic och reducerade.

Efter 19.50 i tredje perioden reducerade Slovakien på nytt genom Luka Radivojevic på pass av Adam Nemec och Tomas Chrenko. 3–2-målet blev matchens sista.

Resultaten i sista omgången innebär att Schweiz slutar på tredje plats och Slovakien på fjärde plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

Schweiz–Slovakien 3–2 (2–0, 1–0, 0–2)

JVM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (18.05) Loris Wey (Jamiro Reber, Ludvig Johnson), 2–0 (18.27) Mike Aeschlimann (Daniil Ustinkov, Leon Muggli).

Andra perioden: 3–0 (36.43) Kevin Haas.

Tredje perioden: 3–1 (47.41) Adam Nemec (Tomas Chrenko, Luka Radivojevic), 3–2 (59.50) Luka Radivojevic (Adam Nemec, Tomas Chrenko).