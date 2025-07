Han har fått hela sin hockeyutbildning i USA och har smugit under radarn här hemma i Sverige. Men under junioråldern har Sascha Boumedienne varit NCAA:s yngsta spelare, slagit poängrekord i U18-VM, blivit draftad i första rundan – och har nu chansen att spela sig in i ett junior-VM.

– Under året tycker jag min utveckling gick uppåt drastiskt. Det var så jag ville att det skulle vara, säger 18-åringen.

Sascha Boumedienne slåss en plats till junior-VM.

Foto: Martin Jansson & Bildbyrån.

UPPSALA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Se hela intervjun i spelaren ovan!

Sascha Boumedienne har sedan första samlingen med U16-landslaget varit en given del av 07:ornas resa. Under samtliga år har backen varit en ledande spelare där han har stuckit ut med sitt vassa offensiva sinne. Något som verkligen utvecklades till ett vapen förra säsongen.

Inte minst i U18-VM visade talangen att de offensiva kvalitéerna håller absolut toppnivå. Under turneringen blev det 14 poäng på sju matcher. Fler än vad någon back någonsin har lyckats med i den turneringen.

– Det var kul. Det är en turnering som är riktigt coolt att få vara en del av. Något man tittar på varje år och strävar efter att få vara med i. Det var kul men lite trist att inte kunna gå hela vägen. Vi kände att vi hade ett tillräckligt bra lag för det.

Vad betyder det svenska landslaget för dig?

– Det betyder otroligt mycket. Det är härifrån jag kommer och jag är uppväxt med att kolla på Tre Kronor och blågult, helt enkelt. Riktigt kul att få representera Sverige.

Sascha Boumedienne har chansen att slå sig in i junior-VM

Förra säsongen var Sascha Boumedienne också en av de yngsta i hela collegeligan. Under säsongen kom han in i det mer och mer och under våren fick den unga backen stort förtroende i Boston University. I slutspelet låg han en bit över 20 minuter per match och fick också motta hyllningar för sin utvecklingskurva.

En kurva han själv skriver under på.

– Under året tycker jag min utveckling gick uppåt drastiskt. Det var så jag ville att det skulle vara. Jag är nöjd med hur jag utvecklades och det har varit ett otroligt roligt år.

Sascha Boumedienne under NHL combine.

Foto: Steven Ellis/The Nation Network.

När Juniorkronorna nu samlades i Uppsala i början av veckan för att åka mot World Junior Summer Showcase var 18-åringen med i truppen. Det i en turnering som är startskottet inför resan mot ett junior-VM.

– JVM är något man har tittat på varje år själv. Otroligt kul grej, riktigt upphajpad. Att slåss om en plats och mot de här elitspelarna är väldigt speciellt.

Hyllningen till lillebror: ”En av de bästa tiorna i världen”

Den gångna säsongen avslutades med en draft. Där valde också Winnipeg Jets att tinga Sascha Boumedienne som spelare nummer 28. Med det blev han den tredje svenska spelaren att väljas i första rundan av NHL-draften.

– Också otroligt kul. Jag hade mycket familj och familjekompisar på plats. Att få dela den upplevelsen med dem var speciellt. Något man har tittat på och sett framemot hela sitt liv. Riktigt coolt att det var i LA också. En hockeystad.

Just familjen Boumedienne sticker också ut.

Pappa Josef är en gammal storspelare och är i dag involverad i Tre Kronors verksamhet. Samtidigt är sonen Wilson Boumedienne en jättetalang. Till skillnad från storebror är han en forward som under förra säsongen öste in poäng i en amerikansk juniorliga. Nu ska han också vara med i U17-landslagets kommande samling – trots att han alltså går in på sitt U16-år.

– Han är grym. Lillebrorsan är grym – en av de bästa tiorna i världen. Ni får akta er för honom snart. Han jobbar otroligt hårt och vi pushar varandra varje dag och snackar hela tiden. Jag är sjukt taggad för hans skull. Att se hur hårt han jobbar och hur disciplinerad han är, nu fyllde han precis 15, när han är så ung. Det är coolt och inspirerande för mig också.

