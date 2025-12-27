Kanada avgjorde i tredje perioden i segern mot Tjeckien

Kanada vann med 7–5 mot Tjeckien

Zayne Parekh med två mål för Kanada

Ethan Mackenzie avgjorde för Kanada

Kanada vann matchen borta mot Tjeckien i JVM Grupp B herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Kanada drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–7 (1–2, 2–1, 2–4).

Zayne Parekh gjorde två mål för Kanada

I första perioden var det Kanada som dominerade. Laget vann perioden med 2–1.

I andra perioden var det i stället Tjeckien som hade greppet. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Kanada förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 4–2 och matchen med 7–5.

Michael Hage och Ethan Mackenzie gjorde båda ett mål och två assist för Kanada. Vojtech Cihar gjorde ett mål för Tjeckien och totalt tre poäng för Tjeckien.

När lagen senast möttes blev det seger för Tjeckien med 4–3.

I nästa omgång har Tjeckien Danmark borta, söndag 28 december 02.30. Kanada spelar borta mot Lettland lördag 27 december 22.30.

Tjeckien–Kanada 5–7 (1–2, 2–1, 2–4)

JVM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (13.53) Brady Martin (Gavin McKenna, Michael Hage), 1–1 (17.01) Tomas Poletin (Adam Benak, Max Psenicka), 1–2 (17.38) Michael Hage (Brady Martin, Ben Danford).

Andra perioden: 2–2 (24.02) Vojtech Cihar (Adam Benak, Matyas Man), 3–2 (32.13) Petr Sikora (Vojtech Cihar, Vaclav Nestrasil), 3–3 (37.02) Zayne Parekh (Cameron Reid, Caleb Desnoyers).

Tredje perioden: 3–4 (43.49) Zayne Parekh (Gavin McKenna, Cole Reschny), 4–4 (45.21) Tomas Poletin (Petr Sikora, Tomas Galvas), 4–5 (46.32) Tij Iginla (Michael Misa, Ethan Mackenzie), 4–6 (49.12) Ethan Mackenzie (Michael Hage), 5–6 (55.26) Tomas Galvas (Vaclav Nestrasil, Vojtech Cihar), 5–7 (59.00) Porter Martone (Cole Beaudoin, Ethan Mackenzie).

Nästa match:

Tjeckien: Danmark, borta, 28 december 02.30

Kanada: Lettland, borta, 27 december 22.30