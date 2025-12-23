Herman Liv har fått sitt genombrott i seniorhockeyn med Almtuna den här säsongen. Den JVM-aktuelle målvakten lyfter fram tidigare SHL-keepern David Rautio som en viktig nyckel bakom succén i Hockeyallsvenskan.

– Han har hjälpt mig att kunna lägga fokus på en sak bara, istället för att bli ”all over the place”, säger han till hockeysverige.se om Rautios hjälp som mental rådgivare.

Herman Livs tidiga JVM-minne

Vänskapen med Love Härenstam

Viktiga trivseln i Almtuna

Att ha gått orörd från två NHL-draften – på grund av sin storlek

Framtiden

Herman Liv har tagit hjälp av tidigare SHL-målvakten David Rautio för att stärka sig mentalt.

Foto: Aron Broman & Simon Eliasson / BILDBYRÅN

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Som för många unga hockeyspelare äntrade JVM Herman Livs medvetande tack vare Mika Zibanejad. Han var visserligen bara fem år när stjärnan sköt det senaste guldet till Juniorkronorna 2012, men det var ändå början på en relation till turneringen – som han nu, 14 år senare, själv ska delta i.

– Jag kanske inte satt uppe mitt i natten och såg det själv, ler han när hockeysverige.se träffar målvakten inför avresan till Nordamerika men medger att han alltid försökt följa JVM.

– Även om Sverige kanske inte har varit guldfavoriter – de har ju inte vunnit sedan dess – har man alltid kollat på finalerna. Det är kul när det blir så mycket känslor. Det är spännande, det går fram och tillbaka och allt kan hända.

Att han själv skulle ha en chans att bära de tre kronorna i turneringen var något som gick upp för honom relativt sent – trots att han varit juniorlandslagsman ända sedan U16-tiden.

– Det har ju känts så långt bort, men det var kanske förra året man tänkte att man kanske har en chans. Nu är jag här och det känns roligt, kul och spännande. Speciellt.

Herman Liv konkurrerar kompisen Love Härenstam

Herman Liv och nära vännen Love Härenstam gör upp om förstaspaden i årets turnering. Deras vänskap sträcker sig långt tillbaka i tiden, vilket gör den gemensamma upplevelsen ännu mer speciell.

– Otroligt kul, och stort också. Vi har ju gjort den här resan tillsammans. Vi träffades när vi knappt kunde stå på skridskorna och nu står vi här båda två i ett JVM. Det är otroligt stort, säger Herman Liv, som träffade Härenstam på målvaktscampen Goalie Mania första gången 2015.

– Ja, jag var väl nio, tio år eller något sådant. Det var lite svårare att hålla kontakt då. Men sedan fortsatte vi att träffas, och efter det har vi skrivit och pratat. Nu möts vi oftare och ses vid sådana här tillfällen. Sedan ses vi även på somrarna.

Herman Liv representerar Almtuna den här säsongen.

Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN

För ett och ett halvt år sedan kamperade de tillsammans i Småkronorna när det blev brons i U18-VM i Finland. I den turneringen fick Härenstam stå samtliga matcher. Herman Liv hoppas kunna utmana sin kompis ordentligt den här gången, men tillägger att han inte kommer att sura om kollegan tar förstaspaden.

– Både jag och Love har varit i väldigt bra form. Så jag tror att det kommer att bli en tävling om det. Skulle det vara så att Love står, då är det ingen som är gladare än jag. Jag kommer att peppa Love, för det är vi som lag som ska vinna ändå. Det är inte jag som person som ska gå långt i den här turneringen.

Är det speciellt att tävla mot en vän, eller gör det saken lättare?

– Det gör det lättare. Det är bara roligt. Skulle inte jag stå vet jag att det är Love som står, och jag litar på Love i målet. Jag blir bara glad för hans skull också.

Samarbetar med David Rautio

Herman Liv och Love Härenstam har också det gemensamt att de båda gjort en riktigt fin första halva av säsongen i Hockeyallsvenskan – Herman i Almtuna och Love i Södertälje. Liv är utlånad från Örebro till Uppsalaklubben och står noterad för en räddningsprocent på 91,1 efter 14 matcher i andraligan.

Bakom framgången finns bland annat ett samarbete med en tidigare målvakt.

– Jag har börjat jobba lite med David Rautio, med den mentala biten. Han har hjälpt mig otroligt mycket, avslöjar Liv.

– Det är inte så att jag känt att jag haft problem tidigare, men han har hjälpt mig att lägga fokus på en sak i taget, i stället för att bli ”all over the place”.

– Sedan tycker jag att jag blivit väldigt bra bemött i föreningen. Otroligt bra, faktiskt. Det är också en stor del av varför jag spelar så bra.

Den meriterade målvaktskollegan Viktor Andrén, som har vunnit SM-guld och varit med om det mesta, har också haft en positiv effekt på Herman Liv.

– Han har betytt otroligt mycket. Han är väldigt rutinerad och begåvad – vad hade han i SM-slutspelet, 99 procent? Det är en kille jag ser upp till.

Herman Liv i det blågula matchstället. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

Hoppas göra som Petteri Rimpinen

19-åringen går nu en något oviss framtid till mötes efter den här säsongen. Han ryktas vara klar för spel i moderklubben HV71 nästa säsong, men säger själv att han inte stängt några dörrar någonstans. Inte heller för Örebro.

– Man är väl uppe i sitt val nu, hur man ska göra. Om det blir allsvenskan eller SHL får vi se. Man måste tänka på var man får bäst utveckling och så vidare. Var man kommer att trivas bäst och var man har störst möjligheter.

På grund av sin, med målvaktsmått mätt, ringa storlek (183 cm) har Herman Liv gått orörd i två raka NHL-drafter. Det är något han gärna skulle vilja ändra på.

– Nej, jag har inte släppt det, men det är ingenting jag tänker på till vardags. Det har tyvärr blivit lite så nu att man ska vara så lång som möjligt. Samtidigt finns det exempel från förra året, som Petteri Rimpinen – målvakten i Finland som också är kort. Han gjorde ett bra JVM och blev vald. Så klart vill man bli vald, men det är inget jag lägger någon större vikt vid.

