Finland vann i JVM Grupp B herr mot Lettland

Finland vann på hemmaplan mot Lettland i JVM Grupp B herr, med 8–0 (3–0, 2–0, 3–0).

Finland vann därmed för sjunde matchen i rad mot just Lettland.

Det var andra raka segern för Finland, efter 6–2 mot Danmark i första matchen.

Emil Hemming gjorde två mål för Finland

Finland stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 1.37 i andra perioden nätade Emil Hemming återigen framspelad av Matias Vanhanen och Aron Kiviharju och gjorde 4–0.

Joona Saarelainen gjorde dessutom 5–0 efter 14.06 på pass av Heikki Ruohonen och Lasse Boelius.

Finland fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Heikki Ruohonen, Roope Vesterinen och Lasse Boelius.

Heikki Ruohonen gjorde ett mål för Finland och två målgivande passningar.

Finland tar sig an Tjeckien i nästa match hemma måndag 29 december 21.30. Lettland möter Danmark hemma tisdag 30 december 22.30.

Finland–Lettland 8–0 (3–0, 2–0, 3–0)

JVM Grupp B herr

Första perioden: 1–0 (4.11) Emil Hemming (Matias Vanhanen), 2–0 (14.19) Jasper Kuhta (Max Westergaard), 3–0 (19.16) Max Westergaard (Niklas Nykyri, Julius Miettinen).

Andra perioden: 4–0 (21.37) Emil Hemming (Matias Vanhanen, Aron Kiviharju), 5–0 (34.06) Joona Saarelainen (Heikki Ruohonen, Lasse Boelius).

Tredje perioden: 6–0 (42.51) Roope Vesterinen (Niklas Nykyri, Jasper Kuhta), 7–0 (45.35) Heikki Ruohonen (Aatos Koivu, Juho Piiparinen), 8–0 (50.31) Lasse Boelius (Heikki Ruohonen, Joona Saarelainen).