Basile Sansonnens målskytt – men Schweiz föll

USA vann med 2–1 mot Schweiz

Will Zellers avgjorde för USA

Andra raka segern för USA

Schweiz förlorade söndagens match på bortaplan i JVM Grupp A herr mot USA, med 1–2 (0–0, 1–2, 0–0).

USA–Schweiz – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Efter 1.12 i andra perioden gjorde USA 1–0 genom Brodie Ziemer.

Schweiz kvitterade till 1–1 genom Basile Sansonnens efter 12.34 av perioden.

USA gjorde dock 2–1 genom Will Zellers efter 14.40 och avgjorde matchen.

Tredje perioden blev även den mållös och USA höll i sin 2–1-ledning och vann.

Nästa motstånd för Schweiz är Sverige. Lagen möts söndag 28 december 20.00.

USA–Schweiz 2–1 (0–0, 2–1, 0–0)

JVM Grupp A herr

Andra perioden: 1–0 (21.12) Brodie Ziemer (James Hagens, Will Horcoff), 1–1 (32.34) Basile Sansonnens (Joel Grossniklaus, Lars Steiner), 2–1 (34.40) Will Zellers (Cole Mckinney).

Nästa match:

Schweiz: Sverige, borta, 28 december 20.00