AIK-talangen har hockey i blodet: ”Gick mycket i arv”

Han har två storebröder som spelat och spelar hockey.

Hans farfar är tidigare materialförvaltare i Huddinge – och hans farbror är TV4-experten Sanny Lindström.

Det går lugnt säga att AIK-talangen Tim Lindström har hockeyn i blodet.

– Det gick ganska mycket i arv, säger 18-åringen till hockeysverige.se.

Foto: Ronnie Rönnkvist

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det är inte bara i Hockeyallsvenskan som AIK har börjat visa upp prestationer som håller en hög nivå. Samma sak är det på juniorsidan där J20-laget tog sig till kvartsfinal. En av lagets viktigaste kuggar har under säsongen varit Tim Lindström.

– En klok spelar som oftast spelar center. Bra i stort sett över hela banan. Han är väldigt nyttig för oss, ger alltid hundra procent, sa J20-tränaren Jonas Andersson hösten 2024 till hockeysverige.se om 18-åringen från Huddinge.

Hockeysverige.se tog bilen till Lindhagen på Kungsholmen i Stockholm för att träffar Tim Lindström för en intervju.

– Det gick ganska mycket i arv, svarar Tim Lindström då hockeysverige.se frågar honom om vad som fick honom till Björkängshallen första gången.

– Båda mina bröder började där. En som är tre år äldre och den andra är sex år äldre. Då blev det att jag hängde med till en av deras träningar eller match för att känna på hur det var. Det blev att jag då började på hockeyskola där.

Kasper Lindström är 21 år och spelade senaste säsongen för Vallentuna. Robin Lindström, 24 år, slutade spela inför säsongen 2023/24. Hans senaste klubbadress var Haninge.

– Båda har faktiskt betytt väldigt mycket för mig. Redan från tidiga dagar har dom haft ett väldigt inflytande på mig. Det vill säga att jag är en väldig tävlingsmänniska och det kommer mycket från dom.

– Att jag stått där ute på isen och tävlat med dom har betytt väldigt mycket. Även att dom kommer med tips och trix eftersom dom varit i samma situation innan.

– Robin slutade spela inför förra säsongen, men Kasper spelar i Hockeyettan ute i Vallentuna. Vi har absolut mycket kontakt under säsongen. Jag kollar på hans matcher och han på mina, så jag kan komma med lite tips precis som han kan ge mig tips för att göra varandra bättre.

Sanny Lindström är farbror till Tim Lindström

Farfar är Björn Lindström, klassisk materialförvaltare i Huddinge, påverkade såklart att Tim Lindström och hans bröder började i just Huddinge.

– Han var materialare ett tag där i A-laget. Som jag sa gick det mycket i arv och man kan väl säga att det inte hade varit okej om jag åkte ner till ”Flempan” (Flemingsberg). Det var Huddinge som var grejen.

Om vi ändå talar arv så är Tim Lindströms farbror tidigare VM-spelaren och nuvarande TV4-experten Sanny Lindström.

– Vi ringer varandra ibland. Jag har sett honom spela och han har absolut varit en förebild för mig. En stark ledare, vilket jag försöker ta efter på isen. Just ledarförmågan och sådana grejer.

Höll du på med andra sporter då du bodde i Huddinge?

– När jag var liten var det även mycket fotboll i Huddinge IF. Sedan kom det en situation där jag inte längre kunde hålla på med båda sporten. Då var det hockeyn som låg steget framför.

Varför var det så?

– Det var roliga och jag kände att jag var bättre på det.

Farbor Sanny och farfar Björn.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Tog steget till AIK: ”Tufft men ändå kul”

Sedan fem år tillbaka spelar han nu i AIK:s juniorverksamhet.

– Jag var först över en sväng under ett och ett halvt år till Haninge eftersom 05:orna försvann från Huddinge. Det fanns helt enkelt inget lag kvar.

– Många drog till Haninge och jag hängde på dit. Det fungerade bra i ett och ett halvt år. Bland annat vann vi DM första säsongen. Tuff andra säsong.

– Jag vet inte hur, men någon hade kontakter i AIK så jag kom in i U15 där under deras sommarfys.

Hur var det att ta steget in i AIK:s elitverksamhet?

– Det var tufft men ändå kul. Det blev en annan stämning och där det blev mer seriöst, vilket jag tyckte var väldigt positivt.

– Tuffaste omställningen skulle jag säga var att det blev en hårdare träning. Jag kommer ihåg det som en tuffare sommarfys som jag inte var redo för. Jag hade träningsvärk och kunde inte gå på en vecka, säger Tim Lindström med ett leende.

Säsongen 2024/25 blev hans första i AIK:s J20. Där svarade han för sju mål och totalt 14 poäng på 45 matcher.

– Jag hade en ganska tuff start. Sedan hände det någon. Speciellt fysiskt, men även psykiskt ”det kanske funkar” och det kändes väldigt bra.

– Det gjorde att jag fick mycket självförtroende och förtroende från tränarna att få spela. Då blev det att jag nötte in i det.

När du säger psykiskt, vad var den tuffaste biten där?

– Att jag hade en lite tuffare säsong innan där det inte gick jättebra för mig.

Vad har varit den största skillnaden att spela J20-hockey jämfört med J18?

– Det var en väldigt mycket snabbare hockey. I varje situation behöver man ha huvudet uppe.

Passar den hockeyn dig bättre?

– Ja, jag tycker det. Eller rättare sagt så tror jag det i alla fall. Sedan är spelarna lite mer fysiskt starka i J20.

Hur skulle du beskriva dig som hockeyspelare?

– Hårt jobbande träningsmänniska, men ändå med lite spelsinne.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Siktar på A-lagsspel i AIK

Just attityd är något som Tim Lindström ser som viktigt då det kommer till hockeyn.

– Attityd att ge 100 procent. Så ska det solklart vara när man kommer ner till hallen och vill bli bättre.

Du har varit lagkapten i J18, innebär det också att du ställer höga krav på din omgivning?

– Höga krav… Att man går ner och kör 100 procent tycker jag är ganska tydligt. Går du ner och lallar, sådant tycker jag inte om. Det gör inte till dig själv till en bättre hockeyspelare. Sedan har jag väldigt höga krav på mig själv

Hur ser din målbild ut inför kommande säsong?

– Jag har alltid olika delmål, men sedan också lite större mål. Delmålen är att absolut bli bättre på hockey varje träning och match. Att utvecklas varje träning.

– Sedan vill jag absolut att kanske få chansen i A-laget. Få vara med några träningar och kanske någon match om jag har tur. Det skulle betyda väldigt mycket.

– Även om jag spelar i AIK eller skulle hamna i någon annan storklubb ute i landet är det väldigt bra för huvudet, det psykiska, att ha med sig när man kommer ut i seniorhockeyn.

Hur tänker du kring AIK:s möjligheter att ta steget upp i SHL den här säsongen?

– Den chansen finns absolut. (Victor) Brattström har varit helt magisk. Fortsätter han så och väldigt mycket slit från grabbarna framåt så kommer det fungera.

AIK kommer alltså spela i SHL kommande säsong?

– Jag tror det… Eller rättare sagt så är jag säker på det, avslutar Tim Lindström.