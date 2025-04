Fem (!) finaler inom två år: ”Otroligt speciellt”

En final 2023, två 2024 och två 2025. Med JSM-avgörandet runt hörnet kan Eric Nilson bli smått unik i svensk juniorhockey. För hockeysverige.se berättar nu talangen, född 2007, om sitt galna finalfacit – och känslorna kring att skriva historia i Djurgården.

– Det är det jag egentligen har drömt om hela livet, att få vinna guld med Djurgården, säger forwarden.

Eric Nilson i landslagströjan, samt mot Skellefteå och Färjestad. Foto: Bildbyrån (montage).

Niklas Sundström, Richard Demén Willaume och Fredrik Pettersson.



Listan med spelare som tagit tre SM-guld på J18-nivå kan fortfarande göras väldigt kort inför slutspelet 2024/25, men inom en vecka kan det se lite annorlunda ut. När hockeysverige.se når snart 18-årige Eric Nilson väntar nämligen ännu en intensiv vecka där forwarden både kan skriva in sig i det ovanstående sällskapet – och bli smått unik inom svensk juniorhockey.



Talangen har under slutspurten av säsongen varit en nyckelspelare både för Djurgårdens J20 och J18, och kan vid spel i båda JSM-finalerna göra precis som Niklas Sundström 1991 till 1993 och spela fem finaler inom endast två år (tre säsonger). Något han själv räknar med inför avresan till Västerbotten.



– Jag antar att vi spelar mot Skellefteå på onsdag, stannar kvar och spelar mot Luleå med J18 på torsdag. Sen åker vi hem på torsdag eller fredag morgon och spelar på fredag. Det är väl det jag tror och hoppas på. Sen får vi se hur det blir, berättar Nilsson, som alltså är född 2007.



Fem finaler inom två år. Har du hunnit ta in det?

– Det är väl coolt att få göra det, men än så länge har jag inte tagit in det så mycket. Det är bara riktigt roligt att jag har fått vara med om det på så sätt. Jag tror att det kanske slår till lite mer om vi skulle vinna guld med båda lag. Då kommer jag nog förstå hur stort det egentligen är.

Eric Nilsons finalfacit:



2022/23: J18 SM-guld (Örebro)

2023/24: J18 SM-guld & J20 SM-silver (Örebro)

2024/25: J18-silver/guld & J20-silver/guld (Djurgården) Eric Nilson inledde sin hockeyresa i Järfälla, precis som pappa Marcus Nilson, men valde tidigt att ta vägen via Örebro. Där inleddes dessa framgångar redan 2023 då han var en av få 07:or med speltid i slutspelet.



Därifrån har finalerna radat upp sig för löftet, hela vägen med till Djurgården, klubben där NHL-rutinerade pappan gjorde åtta säsonger som aktiv. – Det är otroligt speciellt att få göra det med Djurgården nu. Det är det jag egentligen har drömt om hela livet, att få vinna guld med Djurgården. Det ska bli otroligt kul att kanske få göra det, säger Nilson den yngre.

Finalreceptet? ”Han är nästan aldrig nöjd”

Vad är det då som gör att just Eric Nilson tagit sig till fem raka finaler?



Hockeysverige.se tog hjälp av Småkronornas förbundskapten, Thomas Paananen, för att besvara den frågan.



– Eric är en extrem vinnarskalle. Den tjurigaste spelaren som jag har tränat. Han är nästan aldrig nöjd eller iallafall inte helt nöjd med sig själv. Det kan vara en orsak, att han alltid tycker att han kan lite bättre, förklarar Paananen som under gårdagen även tog ut Nilson till det stundande U18-VM.



Eric, stämmer det Thomas säger?

– Delvis, ja. Jag sätter väldigt höga krav på mig själv. När jag inte är nöjd med mig själv så blir jag rätt tjurig, så han har nog rätt i det, skrattar löftet.



Nilson var en viktig del av Paananens landslag redan under förra säsongen, men under 2024/25 har han hamnat lite i skuggan av andra succéspelare som Ivar Stenberg, Anton Frondell och Viggo Björck. Detta trots sitt fina facit i både blågult och Djurgården, samt viktiga roll där han används i flera spelformer och får mycket istid.



– Säsongen har varit otroligt rolig och väldigt lärorik. Jag har tagit kliv under säsongen ju längre som gått och jag tror att det var rätt val att gå till Djurgården inför den här säsongen. Jag känner att det är här jag hör hemma. Det är min klubb, berättar Nilson och fortsätter:

– Jag har fått vara uppe i A-laget och spela gärna matcher, vilket varit väldigt lärorikt att se hur det fungerar. Och sen har jag även fått chansen att lira med vissa spelare som min farsa lirade med. Det har varit otroligt kul.



Hur mycket hade det betytt att få ta tre raka J18-guld?

– Det hade betytt jättemycket. Det hade varit jättekul att kunna maximera sin J18 tid. Alla drömmer väl om att vinna guld varje år, så att få chansen att göra det tre gånger på rad är få förunnat. Sen tänker jag inte på det så mycket nu inför att vi ska spela. Det kommer nog bli mer efter ifall vi har vunnit.

Galna schemat: ”Då gör man det som krävs”

Nilson har främst spelat sin hockey i J20 under årets gång, men efter de där fyra matcherna i A-laget runt årskiftet har även poängen dundrat in i J18. Det hela gör att det totala antalet matcher under 2025 redan är uppe i 34 för löftet, landslagssamlingarna borträknade.



Tolv av dessa har dessutom kommit i slutspelet – över dryga två (!) veckors tid.



– Jag får spela otroligt mycket matcher, men det är bara kul. Sen är det klart utmattande, men det är samtidigt riktigt kul att få spela så här mycket matcher på kort tid, säger tonåringen som 29 mars ställde upp med J20-laget för kvartsfinal 12.00, innan han återigen var på Hovets is 17.00 för kvartsfinal med J18.



Den dagen slutade med tre mål, tre assist och ett avgörande mot Rögle som skickade J20-laget till semifinal.



– Det var inte så mycket tid mellan. Jag drog och köpte mat. Det var det enda man hann göra. Sen var det bara att ladda upp för nästa match, berättar Nilson och fortsätter:

– Det var bara kul. Jag vill spela så mycket som helst och vill vinna med både med J18 och J20. Då gör man det som krävs.



Har du någon koll på din istid över de senaste veckorna?

– Jag lirar mycket i alla fall, det är det jag vet. Sen vet jag inte exakt vilken istid. Det är bara riktigt kul att få det förtroendet.



Känner du att du behöver spela mycket för att få ut det du vill av ditt spel?

– Det är väl lite både och. Du får ett litet facit på att du gör det bra om du får spela mycket, men samtidigt tror jag att alla blir bättre av att få spela mycket. Det är väl därför man spelar hockey, för att få spela så mycket som möjligt. Alla blir väl bättre om man får spela 20 minuter än om man får spela 10.

Eric Nilson och Småkronornas förbundskapten, Thomas Paananen. Foto: Bildbyrån (montage).

Vill ta revansch på Skellefteå: ”Väldigt bra chanser”

För Eric Nilson är det här inte heller första gången som en intensiv finalvecka väntar. 2023/24 föll Örebro J20 mot just Skellefteå i finalen innan Nilson med fler åkte till Örnsköldsvik för att vinna J18-finalen mot Färjestad med 4–0. Värdefull erfarenhet för både talangen själv och Djurgårdslaget.



– Det underlättar för mig väldigt mycket att veta av hur det är att spela i en final. Vissa andra kanske inte har den erfarenheten, utan gör sin första final. Då kan det bli mycket nerver. Jag har varit i tre finaler nu så det blir inte lika nervigt för mig, utan mer som en vanlig match.



Hur stor är revanschlusten efter ett silver och ett guld förra året?

– Den är otroligt stor. Förra året mötte vi Skellefteå i J20-finalen också så det blir väl lite revanschlust från min sida också, att försöka slå dem. För laget handlar det bara om att vi ska vinna guld.



Nilson fortsätter sedan om hur Djurgården ska slå det Skellefteå-lag som förra året tog hem SM-guldet, och som har flera spelare kvar i laget.



– Jag tror att vi har väldigt bra chanser. Det är deras målvakter som vi behöver få hål, men vi har en bra och stabil grupp. Vi vet vad vi kan och vi är bra på varje position. Det handlar om att vi spelar vårt spel och inte är rädda eller nervösa. Går vi ut och visar pondus och spelar vårt spel så tror jag att vi har väldigt bra chanser.



Vem tror du kliver fram som en eventuell hjälte?

– Jag tror att (Teodor) Munther gör det. Han kommer spika igen som han har gjort nästan alla matcher i slutspelet. Han kommer spela väldigt stor roll hos oss.



Och J18-finalen mot Luleå?

– Det blir en kul final. Jag har inte varit med och mött dem den här säsongen, så jag vet inte exakt hur de spelar. Jag vet att de har ett namnstarkt lag och har bra spelare. Det ska bli kul att möta dem också.



Vem kliver fram för J18?

– Jag tror att (Hugo) Severgårdh kommer att spela en stor roll där också. Det kommer att vara viktigt att våra målvakter spelar sina bästa matcher och ger oss utespelare bästa chansen att göra vårt jobb. Då tror jag att vi kan gå långt och vinna det där.